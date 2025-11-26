Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục thiên tai, bứt phá hoàn thành mục tiêu 2025

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và khắc phục khó khăn nhất là ảnh hưởng của thảm họa thiên tai, bão lũ vừa qua để tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục khó khăn nhất là ảnh hưởng của thảm họa thiên tai, bão lũ vừa qua theo các Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2025, số 380/NQ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ và các Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền đợt thi đua sâu rộng thiết thực, hiệu quả, với khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cấp uỷ Đảng, chính quyền theo phương châm "đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, vì dân phục vụ".

Đồng thời, phát huy tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai" "mỗi ngày làm một việc tốt", những nơi không bị ảnh hưởng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch để bù lại cho các địa phương khu vực miền Trung, Tây nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, khơi dậy lòng yêu nước phát động các đợt thi đua cao điểm phù hợp với hoàn cảnh, thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 đã đặt ra.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu nhanh chóng khôi phục sinh kế cho người dân, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, trước mắt phấn đấu tăng trưởng cả nước năm 2025 trên 8%

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, kề vai, sát cánh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kịp thời hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ đảm bảo hiệu quả tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Quyết tâm nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân và khôi phục sinh kế cho người dân vùng bị bão lũ trong thời gian sớm nhất có thể, đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng cả nước năm 2025 trên 8%; tạo nền tảng vững chắc, tạo đà, tạo lực, tạo thế để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chủ động sáng tạo.

“Trung ương nêu gương đi trước, làm trước, địa phương tiếp bước linh hoạt làm theo hiệu quả; ưu tiên dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp trên giao phó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các văn phòng bộ, ngành, địa phương mẫu báo cáo hàng tuần trước 15:00 ngày thứ Sáu hàng tuần và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào 15:00 ngày Chủ nhật hàng tuần để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề đột xuất phát sinh.