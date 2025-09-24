Thủ tướng "lệnh" chặn nhập khẩu hàng kém chất lượng, hàng gian lận xuất xứ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/9/2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt 637,21 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 325,26 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu đạt 311,95 tỷ USD, tăng 18,8%; cán cân thương mại hàng hoá thặng dư 13,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược, xung đột, bất ổn tại một số khu vực, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ..., hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 trên 12%, tăng trưởng kinh tế đạt 8,3 - 8,5% năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi, nắm chắc tình hình thị trường và chính sách thương mại của các nước, các đối tác để chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp linh hoạt, kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bộ này được yêu cầu khai thác các FTA thế hệ mới đã ký nhằm đa dạng hoá thị trường, nguồn cung nguyên vật liệu, phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Đáng chú ý, với những diễn biến khó lường của thị trường Hoa Kỳ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của trung ương.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ nhập khẩu có chọn lọc đối với nguyên liệu đầu vào, linh kiện, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm để xuất khẩu, góp phần cân bằng cán cân thương mại tại các thị trường.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn nhập khẩu hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ…

Đối với các địa phương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh có cửa khẩu biên giới thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để khuyến cáo các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hoá, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.