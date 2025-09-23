Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nhân sự, máy móc đẩy nhanh tiến độ Sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9013/VPCP-CN ngày 23/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tập trung hoàn thiện để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.



Cảng hàng không Long Thành đang dồn lực thi công để hoàn thành giai đoạn 1, khai thác cuối năm 2025 (Ảnh: ACV).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Bộ, UBND tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư các Dự án thành phần (DATP) thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật tiến độ thi công các hạng mục công trình, gói thầu, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu nhà thầu thi công các gói thầu thuộc DATP 2 bổ sung nhân lực, máy móc thiết bị, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ như đã cam kết; tiếp tục chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) tập trung hoàn thiện các công việc để phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp vật liệu đá về công trường từ các mỏ đang khai thác; kịp thời giải quyết các vướng mắc về thủ tục đối với các mỏ đá đã được phân khai (nhưng chưa thể khai thác) bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho DATP 3, hoàn thành trong tháng 9 năm 2025.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án và hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu trong tháng 9 năm 2025.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc DATP 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ.

Tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành các hạng mục cầu cạn kết nối với nhà ga; các tuyến tuynen kỹ thuật đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, nhất là các tuyến phải hoàn thành trước để lắp đặt các thiết bị, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường dây tín hiệu,... phục vụ việc vận hành thử nghiệm hoàn thành công trình.

Các chủ đầu tư đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng kết nối cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng; một số tồn tại, vướng mắc hiện nay không lớn, chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc còn lại rất nhiều, nhiều việc khó, phức tạp trong khi thời gian không còn nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều này đòi hỏi các Bộ ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện.