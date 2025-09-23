Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ đạo số 8292/NHNN-QLNH về việc chấp hành quy định về việc mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Theo đó, nhà điều hành nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm ngân hàng lưu ký) thực hiện tổ chức nghiên cứu và cập nhật các quy định mới tại Thông tư số 03/2025/TT-NHNN ngày 29/4/2025 của NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 25/2025/TT-NHNN ngày 31/8/2025 của NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2024/TT-NHNN).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại khẩn trương triển khai đồng bộ các quy định tại hai thông tư trên nhằm rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 03/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 16/6/2025 đã đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài không còn phải hợp pháp hóa lãnh đối với hồ sơ mở tài khoản đầu tư gián tiếp, giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản từ vài tháng xuống còn vài ngày. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nước ngoài mở tài khoản tiền và thúc đẩy dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.

Thông tư yêu cầu mọi giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng VND của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép.

Ngoài ra, số dư trên tài khoản đầu tư gián tiếp không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm, nhằm kiểm soát dòng vốn và đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài không được mở tài khoản đầu tư gián tiếp chung (có hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản) để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Các lệnh chuyển tiền liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được ghi rõ mục đích chuyển tiền để ngân hàng được phép có cơ sở đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch.

Quy định mới không chỉ nâng cao tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn ngoại tham gia thị trường. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN không chỉ đơn giản hóa thủ tục mà còn mở rộng quyền cho nhà đầu tư nước ngoài, mang lại kỳ vọng tạo đột phá trong thu hút dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Thông tư 25 bổ sung các nội dung tại Điều 6 và một số khoản liên quan, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài không cư trú trong hoạt động đầu tư gián tiếp. Trong khi nhiều điều khoản khác có hiệu lực từ 1/3/2026 hoặc 1/12/2025, các quy định tại Điều 6 và các khoản liên quan có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Cụ thể, Điều 6 cho phép nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức tài chính mở, đóng và sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nhận biết nhà đầu tư và tổ chức được ủy quyền theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thông tư cũng lược bỏ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự và mở rộng giấy tờ định danh ngoài hộ chiếu. Ngoài ra, các ngân hàng không phải theo dõi hiệu lực giấy tờ tùy thân hay lưu giữ mẫu chữ ký, mẫu dấu khách hàng.

Thông tư 25 còn cho phép sử dụng hệ thống SWIFT trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở tài khoản ngoại tệ bằng phương tiện điện tử và không yêu cầu đối chiếu thông tin sinh trắc học khi giao dịch thanh toán điện tử.

Quy trình mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài được rút ngắn: sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán điện tử (e-STC) tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), nhà đầu tư sẽ mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán và tài khoản đầu tư gián tiếp tại ngân hàng lưu ký.

Trước đây, thủ tục kéo dài do yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, gặp mặt trực tiếp và chưa công nhận vai trò ngân hàng lưu ký toàn cầu.

Các chuyên gia đánh giá, việc thúc đẩy mở tài khoản đầu tư vốn gián tiếp tại các ngân hàng là bước đi then chốt, tạo thuận cho việc hoàn tất nâng hạng vào tháng 10.