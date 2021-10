Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý III báo lãi giảm mạnh, hàng tồn kho tăng thêm 180 tỷ đồng

Báo cáo tài chính riêng quý III/2021 của Thực phẩm Sao Ta (FMC) cho thấy, chi phí vận chuyển tiếp tục bào mòn nỗ lực của doanh nghiệp. Trong kỳ, doanh thu thuần đã giảm 27,4% đạt mức 1.177 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sụt giảm 28,7%

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN, mã FMC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý III/2021. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty chỉ đạt 1.176 tỷ đồng, giảm mạnh 27,4% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 113,9 tỷ đồng, giảm 11,3% so với quý III/2020. Điều này đồng nghĩa, biên lợi nhuận gộp trong quý III/2021 của Fimex VN đã tăng lên đáng kể.



Lợi nhuận thuần đạt 52,4 tỷ, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước (quý 3/2020 đạt 73 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 52,6 tỷ đồng.



Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt hơn 2.853 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 139 tỷ đồng giảm 17,7% so với 9 tháng năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 140,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng.



Trong kỳ chi phí tài chính ở mức thấp, chi phí lãi vay đã giảm đến 50%, tuy nhiên, chi phí bán hàng vẫn tiếp tục tăng bất chấp nỗ lực quản trị chi phí của FMC. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, chi phí vận chuyển tiếp tục tăng và neo ở mức cao là nguyên nhân chính.



Ngoài ra, lý do lợi nhuận giảm mạnh trong quý III và 9 tháng đầu năm được Fimex VN đưa ra do tháng 8/2021, trong bối cảnh Covid-19 bùng phát lây lan cả đồng bằng sông Cửu Long, FMC thu hẹp quy mô chế biến còn không tới 40%. Đến ngày 16/9, Sóc Trăng tuyên bố trở lại bình thường mới, hoạt động kinh doanh của Thực phẩm Sao ta mới tăng tốc trở lại, đến cuối tháng 9 cơ bản hoạt động của doanh nghiệp mới đáp ứng trở lại như trước.

Nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện và việc sản xuất kinh doanh của công ty được hoạt động tốt ở trạng thái bình thường mới, lãnh đạo Sao Ta cho biết, sẽ tăng tốc trong 3 tháng còn lại của năm và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đạt lợi nhuận hơn 250 tỷ đồng.



Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của Fimex VN mẹ đạt 2.286 tỷ đồng, tăng 33,6% so với hồi đầu năm. Tổng tài sản của Fimex VN tăng mạnh đến từ 3 nhóm gồm: Tăng đầu tư vào công ty CP Thực phẩm Khang An 180,4 tỷ đồngl hàng tồn kho tăng hơn 180 tỷ đồng và trữ tiền tăng thêm 175 tỷ đồng so với đầu năm



Mới đây, HĐQT FMC vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về phương án huy động vốn năm 2021, đồng thời phê duyệt điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty.



Chốt phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu FMC đóng cửa ở mức 49.400 đồng/cổ phiếu.