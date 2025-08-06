Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp

Theo nội dung Công văn số 2514/UBND-XDMT gửi các sở, ngành Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh,… Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị có thẩm quyền thực hiện tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Sở Công thương Quảng Ninh đã có Báo cáo số 2202/BC-SCT ngày 03/7/2025 về tình hình quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Căn cứ cơ sở trên, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngành chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý để chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đảm bảo yêu cầu, quy định.

Trong các khó khăn hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng tháo gỡ vấn đề rà soát quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, xác định tiến độ thực hiện tổng thể các cụm công nghiệp, lộ trình thu hút đầu tư... Đảm bảo công tác quản lý, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đã thành lập, mở rộng diện tích 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 853,18ha.

Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và kiến nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định, mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Công thương và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát trình tự thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý (nhất là các cụm công nghiệp đang thực hiện quy trình đề nghị thành lập mới hoặc được chuyển tiếp từ thời điểm trước ngày 1/7/2025) để đảm bảo trình tự thủ tục thành lập cụm công nghiệp phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ, đảm bảo thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ, công khai, minh bạch, công bằng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố ý thực hiện trái quy định, gây ảnh hưởng, hậu quả, gây phức tạp cho công tác quản lý”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Số liệu thống kê cho thấy, giai đoạn 2021-2024, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh Quảng Ninh tăng trưởng bình quân trên 22%/năm, chiếm hơn 12% GRDP.

Trong đó, các cụm công nghiệp góp phần mở rộng không gian sản xuất tập trung, di dời cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư, giảm ô nhiễm và thúc đẩy mô hình công nghiệp xanh, hiện đại.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ hình thành 36 cụm, hướng tới 45 cụm công nghiệp vào năm 2050. Qua đó, tỉnh dự kiến trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, thân thiện môi trường.