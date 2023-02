Tồn kho thấp, đầu cơ mua mạnh, giá cà phê tiếp tục đi lên

Thị trường có thêm nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ giá cà phê tăng. Giá cà phê hôm nay (8/2) duy trì đà tăng tại thị trường trong nước với mức điều chỉnh là 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê ngày 08/02/2023: Tồn kho thấp, đầu cơ mua mạnh

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London nối tiếp đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 44 USD, lên 2.082 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 35 USD, lên 2.075 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 1,35 cent, lên 177,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 1,55 cent, lên 177,35 cent/lb, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 08/02/2023 lúc 12:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 700 – 800 đồng, lên dao động trong khung 43.400 - 44.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá thấp nhất là 43.400 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng. Kế đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với cùng mức 43.900 đồng/kg. Hiện tại, Đắk Nông đang là địa phương có mức giá cao nhất với 44.000 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp nối đà tăng sau các báo cáo cung – cầu hỗ trợ tốt. Tồn kho Robusta do ICE quản lý giảm thêm 0,32% so với ngày trước đó, xuống ở mức 59.650 tấn (tương đương 994.167 bao).

Liên đoàn Cà phê Colombia báo cáo xuất khẩu cà phê Arabica chế biến ướt tháng 1 chỉ đạt 835.000 bao, giảm 21,45% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu của niên vụ hiện tại 2022/2023 chỉ đạt 3.661.000 bao, giảm tới 19,45% so với cùng kỳ niên vụ trước đó.

Thị trường còn đón nhận kết quả một khảo sát vừa được công bố. Theo cuộc khảo sát, giá cà phê Arabica New York sẽ giao dịch ở mức khoảng 148 cent/lb và Robusta London sẽ giao dịch ở mức khoảng 1.900 USD/tấn vào cuối năm nay.

Sự điều chỉnh của USDX, sau tuyên bố không loại trừ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến của Chủ tịch Fed, đã khiến các tiền tệ mới nổi giảm bớt giá trị. Tỷ giá đồng Reais giảm thêm 0,46% xuống ở mức 5,1990 R$ đã hỗ trợ giá cà phê tăng.

Trong tháng 1, giá cà phê Robusta nội địa tăng mạnh khoảng 10% theo giá thế giới lên 42.200 – 42.800 đồng/kg. Mức giá này tiếp tục duy trì ở những ngày đầu tháng 2. Giá cà phê thế giới cũng tăng khoảng 12% lên 2.053 USD/tấn - 2.016 USD/tấn tuỳ hợp đồng tương lai.

Theo Cục Xuất nhập khẩu giá cà phê Robusta thế giới tăng mạnh so với cuối năm 2022, đạt mức cao nhất trong 3 tháng, nhờ các Quỹ và nhà đầu cơ mua bù cho các hợp đồng đã mạnh tay bán khống từ trước.

Bên cạnh đó, các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ với các dữ liệu tích cực đã hỗ trợ cho hầu hết thị trường hàng hóa nói chung khi suy đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chậm lại đà nâng lãi suất USD tại phiên họp điều hành tiền tệ sắp diễn ra vào đầu tháng 2.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ gia tăng trở lại sau hai năm giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại trước sự nổ lực điều hành lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2022- 2023 dự kiến tăng hơn 800 nghìn bao lên 167,9 triệu bao, với mức tăng chủ yếu ở Liên minh châu Âu, Mỹ và Brazil. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022-2023.

Mặc dù xuất khẩu cà phê năm 2022 đạt ngưỡng kỷ lục giá xuất khẩu cũng phục hồi mạnh nhưng kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lại không như kỳ vọng. Nguyên nhân một phần vì chênh lệch giá trong nước và giá xuất khẩu khiến giá vốn bán hàng bị đẩy lên cao.

Theo đó, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafé) ghi nhận doanh thu năm 2022 khoảng 1.806 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022, tương đương 97,7% kế hoạch. Đồng thời công ty lỗ 19 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Tổng công ty dự kiến kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.960 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 13,5 tỷ đồng, khắc phục kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2022.

Vinacafé Biên Hoà cũng ghi nhận kết quả kinh doanh giảm mạnh trong quý IV và cả năm 2022. Theo đó, doanh thu của công ty trong quý cuối cùng của năm 2022 giảm 30% xuống 707 tỷ và lợi nhuận ròng giảm 47% xuống 134 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh ngành hàng ngũ cốc và cà phê hoà tan đi xuống.

Tính đến ngày 31/12/2022, lượng hàng tồn của công ty trị giá 379 tỷ đồng, tăng 231 tăng 64% so với hồi đầu năm.

Nhiều công ty khác trong ngành ghi nhận thua lỗ năm 2022 như Phước An (-14,2 tỷ đồng), Petec (-2 tỷ đồng) hay Cà phê Gia Lai (-25 tỷ đồng)….

Trong niên vụ cà phê 2021 - 2022, việc nhiều doanh nghiệp phải chịu cảnh mua giá cao, bán giá thấp đã ảnh hưởng đến lợi nhuận ngay cả khi các con số về xuất khẩu cà phê chung cả nước đạt kỳ lục.