Giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng theo hàng hóa, cà phê nội quay đầu đi lên

Bất chấp USDX mạnh lên, giá cà phê đồng loạt tăng theo hàng hóa. Giá cà phê hôm nay (7/2) quay đầu đi lên tại thị trường nội địa. So với hôm qua, giá thu mua tăng 100 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 42.500 - 42.900 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 07/02/2023: Đồng loạt tăng

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 7 USD, lên 2.038 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 10 USD, lên 2.040 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 2,90 cent, lên 175,70 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,50 cent, lên 175,80 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/02/2023 lúc 11:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 100 đồng, lên dao động trong khung 42.500 - 42.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 100 đồng, lên dao động trong khung 42.500 - 42.900 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 42.500 đồng/kg. Tiếp đó là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với cùng mức 42.800 đồng/kg. Mức giá cao nhất theo khảo sát ở thời điểm hiện tại là 42.900 đồng/kg tại Đắk Lắk.

Giá cà phê kỳ hạn đồng loạt tăng theo hầu hết các thị trường hàng hóa nói chung, khi các quỹ và đầu cơ quay lại các thị trường mua vào sau các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ tăng trưởng khả quan, bất chấp lãi suất tiền tệ được hầu hết các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng cao.

Theo các nhà quan sát, giá cà phê có sự hỗ trợ khi báo cáo tồn kho do ICE quản lý tiếp tục sụt giảm.

Đặc biệt, mức tồn kho Robusta tại London đã giảm xuống dưới 1 triệu bao (59.840 tấn) vào ngày đầu tuần, do giới thương nhân không mặn mà đưa cà phê về sàn tham gia bán đấu giá.

Comexim, nhà xuất khẩu cà phê lớn của Brazil vừa đưa ra ước tính sản lượng vụ mùa mới của niên vụ 2023/2024 sẽ tăng 10,20% so với niên vụ trước, lên ở mức 64 triệu bao, bao gồm 41,30 triệu bao cà phê Arabica, tăng 15,80% và 22,70 triệu bao cà phê Conilon Robusta, tăng 1,30% so với niên vụ trước.

Báo cáo cũng đã dự báo xuất khẩu cà phê trong niên vụ mới ước tính sẽ cao hơn 12,60% so với niên vụ cà phê 2022/2023 trước đó, lên đạt tổng cộng 41,50 triệu bao.

Tỷ giá đồng Reais giảm 0,54% xuống ở mức 1 USD = 5,1750 R$ đã hạn chế đà tăng giá của Arabica do khuyến khích nhà nông bán cà phê xuất khẩu.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu 3 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2022/2023 đã giảm 2,8% xuống 30,27 triệu bao so với 31,14 triệu bao cùng kỳ niên vụ trước 2021/2022.

Giá cà phê có dấu hiệu phục hồi

Chỉ số giá cà phê tổng hợp (I-CIP) được theo dõi bởi ICO giảm nhẹ 0,1% trong tháng đầu tiên của năm 2023, đạt trung bình 157 US cent/pound.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là thị trường đang có dấu hiệu phục hồi trở lại. Giá cà phê khởi đầu năm mới ở mức 157,3 US cent/pound nhưng kết thúc tháng với gần 175 US cent/pound.

So với tháng trước, giá trung bình của nhóm cà phê Arabica Colombia và nhóm Arabica khác giảm lần lượt 2,3% và 1,7%, xuống 218,9 và 206,8 US cent/pound. Ngược lại, giá của nhóm cà phê Arabica Brazil và nhóm cà phê Robusta tăng 0,6% và 2,4%, đạt trung bình 170 và 96 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn London giá cà phê Robusta tăng 2,2%, trong khi Arabica trên sàn ICE New York giảm 3,9%. Chênh lệch giá giữa thị trường kỳ hạn New York và London theo đó giảm 10,1%, xuống còn 74 US cent/pound trong tháng 1 từ mức 82,3 US cent/pound của tháng trước.

Trong tháng đầu tiên của năm 2023, dự trữ cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn New York tăng 4,3% lên 0,9 triệu bao (loại 60 kg/bao), trong khi dự trữ Robusta giảm 3,8% xuống 1 triệu bao.

Theo dữ liệu được công bố bởi ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu sau khi tăng vào tháng 11 đã giảm trở lại trong tháng 12/2022, với mức giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2021 xuống 10,9 triệu bao.

Do đó, tính chung 3 tháng đầu niên vụ 2022-2023 (tháng 10 đến tháng 12) xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 2,8% so với cùng kỳ niên vụ 2021-2022, xuống còn 30,3 triệu bao.

Luỹ kế trong 12 tháng kết thúc vào tháng 12/2022, xuất khẩu cà phê arabica thế giới đạt tổng cộng 79,7 triệu bao, giảm nhẹ so với 80,6 triệu bao của năm 2021; trong khi robusta ổn định ở mức 48,3 triệu bao.

Riêng xuất khẩu cà phê của khu vực châu Á và châu Đại Dương tăng 4,2% lên gần 4,6 triệu bao trong tháng 12 và tăng 2% lên 6,6 triệu bao trong 3 tháng đầu niên vụ 2022-2023. Sự gia tăng này chủ yếu là do xuất khẩu của Việt Nam, nhà sản xuất lớn nhất khu vực tăng 16,4% lên 3,4 triệu bao vào tháng 12 năm ngoái.

Trong tháng 1, giá cà phê Robusta trong nước tăng mạnh theo giá thế giới. Ngày 28/1, giá cà phê Robusta tăng từ 3.000 – 3.100 đồng/kg so với ngày 30/12/2022. Tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 3.100 đồng/kg, lên mức 42.200 – 42.800 đồng/ kg; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê Robusta cùng tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 42.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta thế giới cũng tăng mạnh so với cuối năm 2022, đạt mức cao nhất trong 3 tháng, nhờ các Quỹ và nhà đầu cơ mua bù cho các hợp đồng đã mạnh tay bán khống từ trước.

Bên cạnh đó, các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ với các dữ liệu tích cực đã hỗ trợ cho hầu hết thị trường hàng hóa nói chung khi suy đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chậm lại đà nâng lãi suất USD tại phiên họp điều hành tiền tệ sắp diễn ra vào đầu tháng 2.

Ngoài ra, giá cà phê Robusta tăng nhờ thông tin sản lượng tồn kho giảm. Tính đến ngày 25/1, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London ghi nhận giảm xuống 62.520 tấn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/1, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3, tháng 5 tăng lần lượt 12,6%, 11,9% so với ngày 30/12/2022, lên mức 2.053 USD/tấn; 2.016 USD/tấn.

Cùng lúc, giá cà phê Arabica được hỗ trợ khi đồng Real tăng so với đồng USD khiến người trồng cà phê Brazil hạn chế bán ra.

Tuy nhiên, tồn kho ở mức cao khiến giá cà phê Arabica tăng chậm. Tính đến ngày 25/1, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn của sàn ICE New York ở mức 863.594 bao và 109.105 bao đang chờ phân loại. Như vậy, so với mức thấp kỷ lục hơn 24 năm được báo cáo vào đầu tháng 11/2022, tồn kho cà phê Arabica của ICE – New York hiện đã tăng gấp đôi.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/1, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3 và tháng 9 giảm lần lượt 0,1% và 0,6% so với ngày 30/12/2022, xuống còn 169,9 Uscent/lb và 167,95 Uscent/lb.

Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5 tăng 0,2% so với ngày 30/12/2022, lên mức 170,05 Uscent/ lb.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ gia tăng trở lại sau hai năm giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại trước sự nổ lực điều hành lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.