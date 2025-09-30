Tổng dư nợ các chương trình tín dụng NHCSXH Diên Khánh đạt trên 667,5 tỷ đồng

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng tại Phòng giao dịch NHCSXH Diên Khánh đạt hơn 667,5 tỷ đồng, với 20.858 hộ vay vốn.

Thông qua nguồn vốn của các chương trình đã giúp cho người dân có điều kiện để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và có thu nhập ổn định. Nhiều chương trình có số dư nợ tăng cao như giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường,...

Ông Vương Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH (thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại hộ gia đình vay vốn ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa). Ảnh: Mai Thảo

Ông Trần Song Công Dung (xã Diên Khánh, Khánh Hòa) từng canh tác kém hiệu quả trên diện tích đất 3 sào, do thiếu vốn sản xuất nên thu nhập bấp bênh. Vào năm 2023, ông được vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư hệ thống nước tưới, mua phân bón và trồng thêm cây xoài tứ quý, bưởi, mít, nuôi bồ câu, heo đen, gà… Đến nay, vườn xoài đã cho thu hoạch hơn 3 tạ/vụ, các loại cây khác cũng bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ có nguồn vốn mà hiện nay đời sống của gia đình ông đã ổn định hơn trước.

Thông qua nguồn vốn NHCSXH Diên Khánh nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả và tạo công ăn việc làm ổn định.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Diệu Minh (thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh) vào năm 2020 gia đình vay 20 triệu đồng từ NHCSXH Diên Khánh để xây dựng công trình vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Sau đó, bà tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mua 2 con bò sinh sản. Nhờ chăm sóc chu đáo, bò mẹ sinh sản tốt, đến nay đã có thêm 3 bê con. Cuối năm 2024, gia đình bà đã bán một con để trả bớt nợ và trang trải cuộc sống. Giờ đây, khoản vay xây dựng công trình phụ đã trả xong.

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Diên Khánh, chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm với mức tăng trưởng gần 98 tỷ đồng so với cuối năm 2024, nâng dư nợ lên 315,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng hơn 20 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên hơn 238 tỷ đồng. Các chương trình cho vay vốn đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và nhà ở xã hội có dư nợ giảm nhẹ.