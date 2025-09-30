Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, TP.Huế đề nghị Trung ương hỗ trợ 400 tỷ đồng để gia cố khẩn cấp

Ngày 30/9, theo tin từ UBND TP.Huế, cơ quan này vừa đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển trên địa bàn.

Do ảnh hưởng bão số 10 và các đợt thiên tai liên tiếp trong tháng 8 và tháng 9/2025, đoạn bờ biển tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An, TP.Huế đã bị sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài 1 km. Biển tại đây đã xâm thực sâu vào đất liền từ 50- 70m, làm ảnh hưởng 500 hộ dân và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, đồng thời gây nguy cơ mở cửa biển mới.

Bờ biển đoạn qua phường Thuận An, TP.Huế sạt lở nghiêm trọng do bão số 10.

Tính chung trên toàn địa bàn TP.Huế, tổng cộng đã có hơn 10,3 km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài phường Thuận An, tình trạng biển xâm thực sâu vào đất liền còn diễn ra tại phường Phong Quảng, xã Phú Vinh và xã Vinh Lộc. Có hơn 1.000 hộ dân sống gần bờ biển bị đe dọa tính mạng và tài sản do tình trạng biển xâm thực.

Vào chiều 29/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển tại phường Thuận An.

Qua kiểm tra thực tế, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án gia cố kịp thời, tranh thủ thời tiết nắng trong tuần này để thi công nhằm ứng phó với những cơn bão trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển tại phường Thuận An.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo UBND phường Thuận An nhanh chóng thống kê, báo cáo thiệt hại để thành phố kịp thời điều tiết kinh phí gia cố và ban bố tình trạng khẩn cấp đối với điểm sạt lở bờ biển trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình ven biển.

Theo UBND TP.Huế, hiện cơ quan này đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí khoảng 400 tỷ đồng để thực hiện xử lý khẩn cấp khẩn cấp đoạn bờ biển qua phường Thuận An và xã Vinh Lộc.