Ngày 29/9, Agribank Chi nhánh Cam Lâm (Khánh Hòa) đã tài trợ gói an sinh xã hội cho Trung tâm y tế khu vực Cam Lâm gồm: Thiết bị Kiosk và phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động trị giá 98 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Trí - Giám đốc Trung Tâm y tế khu vực Cam Lâm cho biết, đây là đơn vị hạng 3, xếp cấp chuyên môn cơ bản nguồn thu của đơn vị tự chủ nhóm 3, bảo đảm 80% chi thường xuyên nên rất khó khăn tài chính để mua sắm trang thiết bị.

Agribank Chi nhánh Cam Lâm tài trợ gói an sinh xã hội cho Trung tâm y tế khu vực Cam Lâm (Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Đức Trí nhấn mạnh, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh mà còn là nền tảng để Trung tâm hội nhập với xu hướng phát triển hệ thống y tế thông minh, hiện đại. Với sự hỗ trợ thiết thực của Agribank chi nhánh Cam Lâm sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao trải nghiệm dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn.

Thiết bị Kiosk và phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động trị giá 98 triệu đồng sẽ giúp việc khám chữa bệnh thuận tiện hơn.

Ông Giáp Hà Trúc- Giám đốc Agribank Chi nhánh Cam Lâm cho biết, với sự đồng cảm sâu sắc trước những khó khăn của trung tâm, đặc biệt là trong việc thiếu thốn trang thiết bị y tế, đơn vị đã quyết định chung tay, mang đến những món quà vô giá bằng những thiết bị y tế hiện đại. Hành động này đã giúp trung tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Với hành động ý nghĩa này, đã thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì cộng đồng. Đó là sự lan tỏa của yêu thương, của trách nhiệm xã hội, là một thông điệp mạnh mẽ về sự sẻ chia. Mỗi thiết bị y tế được trao đi là một cây cầu nối những tấm lòng, là một lời hứa về một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà mỗi người đều được chăm sóc và yêu thương.

Với sự hỗ trợ thiết thực của Agribank chi nhánh Cam Lâm sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao trải nghiệm dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn.

Trước đó, Ngân hàng Agribank chi nhánh Cam Lâm trao 110 suất học bổng trị giá 55 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn xã Cam Lâm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Đây là hoạt động thường niên của Ngân hàng Agribank chi nhánh Cam Lâm nhằm phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và nền giáo dục địa phương.