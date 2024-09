Tổng Giám đốc Khải Hoàn Land 'gom' 1 triệu cổ phiếu KHG

Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) đã mua khớp lệnh một triệu cổ phiếu KHG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên 6,44 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,435%.

Tại báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Khải Hoàn Land cho biết, giao dịch được thực hiện từ ngày 14/8 đến ngày 9/9. Tại thời điểm này, giá cổ phiếu KHG đi ngang ở vùng đáy 9 tháng, quanh mức 5.200 - 5.500 đồng/cp.

Nếu tính theo giá đóng cửa trung bình trong thời gian này là khoảng 5.380 đồng/cp, ước tính bà Hạnh đã chi khoảng 5,4 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Thông tin về giao dịch của Tổng Giám đốc Khải Hoàn Land. Nguồn: Khải Hoàn Land.

Trước đó, từ 24/5 - 20/6, bà Trần Thị Thu Hương (vợ ông Nguyễn Khải Hoàn – Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land) cũng đã chi khoảng 5,8 tỷ đồng để gom 1 triệu cổ phiếu KHG để tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân, nâng sở hữu từ 57,08 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,7%) lên 58,08 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,92%).

92% tổng tài sản của Khải Hoàn Land là các khoản phải thu

Tại ngày 30/6/2024, Khải Hoàn Land ghi nhận tổng tài sản ở mức 6.331 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 60 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 1.456 tỷ đồng và chiếm 82% trong số đó là các khoản phải thu ngắn hạn.

Cơ cấu tổng tài sản của Khải Hoàn Land tại ngày 30/6/2024.

Báo cáo cho thấy, trong các khoản phải thu ngắn hạn 1.192,6 tỷ đồng bao gồm: phải thu ngắn hạn của khách hàng 200,7 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 238 tỷ đồng và 753,2 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn khác.

Đối với khoản phải thu ngắn hạn khác (753,2 tỷ đồng) chủ yếu là từ Công ty TNHH Cộng Đồng Môi Giới (316,5 tỷ đồng). Ngoài ra, là ký quỹ ký cược ngắn hạn (306,4 tỷ đồng), Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh (60,6 tỷ đồng)....

Đối với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn, gần như toàn bộ là khoản trả trước cho Công ty TNHH Xây dựng Topazcons (236 tỷ đồng). Đây là khoản ứng trước theo hợp đồng tổng thầu dự án Helios Coastal City.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho ghi nhận 205 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đây là giá trị hàng hóa bất động sản thuộc các Dự án Khu thương mại, biệt thự tại tỉnh Long An và Dự án Khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở tại Hưng Yên.

Trích Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Về tài sản dài hạn trị giá 4.874,7 tỷ đồng ghi nhận 94% trong số đó là các khoản phải thu dài hạn, tương ứng 4.605 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phải thu dài hạn khác 4.115,9 tỷ đồng.

Thuyết minh chi tiết cho thấy, khoản này chủ yếu đến từ CTCP Bất động sản Khải Minh Land 1.847,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution 940 tỷ đồng; Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh 632,5 tỷ đồng; Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu 620 tỷ đồng,...

Đáng nói, những doanh nghiệp nêu trên đều là các bên liên quan/liên hệ với Khải Hoàn Land.

Trích Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024.

Như vậy, chỉ tính riêng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đã lên tới 5.797,6 tỷ đồng, tương ứng 92% tổng tài sản.

6 tháng đầu năm nay, Khải Hoàn Land báo lãi sau thuế 29,4 tỷ đồng, "bốc hơi" 72% so với cùng kỳ năm trước. Lý do doanh nghiệp đưa ra là do khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Vợ chồng ông Khải chi phối gần 45% vốn điều lệ của Khải Hoàn Land.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Khải Hoàn Land ở mức 4.494,3 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Khải Hoàn chi phối 31,97% vốn điều lệ; bà Trần Thị Thu Hương chi phối 12,92% vốn. Còn lại 55,11% là cổ đông khác.