Tổng kiểm kê tài sản công: Khối đơn vị sự nghiệp đứng đầu về lượng tài sản cố định, xe ô tô sử dụng

Theo Bộ Tài chính, phạm vi Tổng kiểm kê gồm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác (trừ tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước).

Bộ Tài chính lưu ý, việc tổng kiểm kê được thực hiện tại thời điểm 0h ngày 1/1/2025 và các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã thực hiện kiểm kê, nhập kết quả lên phần mềm trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị. Vì vậy, các thông tin tổng hợp tại báo cáo được thực hiện theo tổ chức bộ máy trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo, tổng giá trị 19 loại tài sản công thuộc phạm vi Tổng kiểm kê (đã được hạch toán nguyên giá hoặc đã xác định được nguyên giá) là 11.917.326 tỷ đồng. Trong đó, chiếm cao nhất là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tài sản khu vực hành chính sự nghiệp) và tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, với các mức lần lượt là 58,580% và 33,238%.

Theo kết quả Tổng kiểm kê, có 80.455 đơn vị đang quản lý, sử dụng 19 loại tài sản công. Ảnh chụp màn hình.

Báo cáo cho thấy đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tài sản khu vực hành chính sự nghiệp) theo cấp quản lý, tài sản công khối Trung ương chiếm 43,25% tổng giá trị; khối địa phương chiếm 56,57%.

Còn tính theo loại hình đơn vị, khối các đơn vị sự nghiệp sử dụng nhiều tài sản công nhất, chiếm 60,14% tổng số lượng và 59,37% tổng giá trị.

Đứng ở vị trí thứ hai là khối đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm tài sản đặc biệt lực lượng vũ trang nhân dân, tài sản chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Công an, tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước), với 21,77% tổng số lượng và 21,67% tổng giá trị.

Khối cơ quan nhà nước đứng vị trí thứ 3 với 15,63% tổng sống lượng, 15,4% tổng giá trị. Trong khi khối cơ quan Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng với 1,69% tổng số lượng, và 2,34% tổng giá trị.

Các vị trí lần lượt tiếp theo là khối tổ chức chính trị - xã hội với 0,51% tổng số lượng và 0,75% tổng giá trị; khối các tổ chức khác với 0,1% tổng số lượng và 0,37% tổng giá trị; khối cơ quan Việt Nam ở nước ngoài với 0,16% về số lượng và 0,11% về giá trị.

Theo Bộ Tài chính, các loại tài sản, tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị được phân bổ có 90,62% là giá trị trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (đất, nhà, vật kiến trúc); xe ô tô chiếm 0,76% về giá trị; phương tiện vận tải khác chiếm 0,24% về giá trị; máy móc, thiết bị chiếm 7,18% về giá trị; tài sản cố định khác chiếm 1,19% về giá trị.

Ảnh chụp màn hình.

Về tài sản kết cấu hạ tầng, khối Trung ương quản lý đối với 7/18 loại tài sản, chiếm 22,27% tổng giá trị. Trong đó gồm đường bộ, đường sắt quốc gia, đường thuỷ nội địa hàng không, hàng hải, thuỷ loại, hạ tầng Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Khối địa phương quản lý đối với 16/18 loại hạ tầng kết cấu (không bao gồm hạ tầng đường sắt quốc gia, hàng không), chiếm 77,73% tổng giá trị.

Chi tiết tài sản kết cấu hạ tầng theo từng cấp quản lý. Ảnh chụp màn hình.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đã có đóng góp quan trọng và sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Tuy nhiên, qua tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cho thấy, việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực còn hạn chế, bất cập.

Việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực chưa hợp lý, hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp chưa theo cơ chế thị trường gây lãng phí và làm cạn kiệt nguồn lực của đất nước; quản lý, sử dụng tài sản công còn có những hạn chế, bất cập.

Vì vậy, công tác kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực chất các nguồn lực của nền kinh tế là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn trong từng thời kỳ.

Tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã xác định trước năm 2025 phải hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công.