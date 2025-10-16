Cảnh báo nóng từ Ngân hàng Nhà nước, tiết lộ cách 'truy quét' sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp

Trong báo cáo vừa gửi tới Quốc hội về thực hiện Nghị quyết về chất vấn của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian qua đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai dự án tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trên thế giới.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã tham gia các hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo để trao đổi, học hỏi, thảo luận với các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế (như IMF, BIS, WB…); Nghiên cứu tài liệu, báo cáo đã công bố của các ngân hàng trung ương, tổ chức quốc tế về CBDC (Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương).

Đồng thời, tham gia với vai trò Quan sát viên dự án CBDC mBridge của 4 ngân hàng trung ương là Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Tổ công tác nghiên cứu, tham mưu về tiền kỹ thuật số quốc gia, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; đã ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Tổ công tác.

Ngân hàng Nhà nước tiết lộ cách "truy quét" sàn Forex bất hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu về CBDC và báo cáo Thủ tướng tình hình triển khai CBDC các nước và đề xuất giao đơn vị đầu mối nghiên cứu.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo của Phó Thủ tướng, báo cáo và phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các nội dung liên quan.

Về thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thành lập các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái quy định của pháp luật theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, hoạt động sàn Forex không thuộc phạm vi hoạt động ngoại hối được phép trong lĩnh vực quản lý ngoại hối, do đó, đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất kỳ sàn Forex nào tại Việt Nam.

Do vậy, việc thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài (nếu có) cho các giao dịch sàn Forex là giao dịch không được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Hoạt động sàn Forex trái phép được thực hiện trên không gian mạng, vì vậy, để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động này, cần có sự phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời của cơ quan chức năng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thực hiện chức năng thông tin truyền thông), Bộ Công an, Bộ Công thương...

Trong thời gian qua, nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động của các sàn Forex trên không gian mạng, Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp thông tin về khung pháp lý hiện hành về quản lý ngoại hối gửi Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) đề nghị có biện pháp quản lý các sàn giao dịch Forex trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng để thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp, trong đó bao gồm thanh toán cho hoạt động của sàn Forex.