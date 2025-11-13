Trạm thu phí trên QL51 địa bàn TP.Hồ Chí Minh chưa được tháo dỡ, Cục Đường bộ nói gì?

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn Km0+900 - Km73+600 được thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT đã dừng thu phí từ ngày 13/1/2023.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã có nhiều văn bản yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các bất cập để đề xuất xử lý, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến QL51.

Tuy nhiên, doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư là Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) chưa bàn giao các trạm thu phí cho cơ quan có thẩm quyền.

Trạm thu phí trên QL51.

Để tiến hành tháo dỡ trạm thu phí nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với nhà đầu tư và đề nghị BVEC có ý kiến bằng văn bản về việc tháo dỡ các trạm thu phí trên QL51 trước ngày 20/10/2025, BVEC hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu việc tháo dỡ không được thực hiện.

Theo báo cáo của BVEC, BVEC và các ngân hàng tài trợ cho dự án đang xin ý kiến các bên có liên quan để thống nhất nội dung về việc tháo dỡ trạm thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Xây dựng để xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của Dự án BOT QL51 làm cơ sở tháo dỡ các trạm thu phí trên QL51.

Sau khi tài sản của Dự án BOT QL51 được xác lập quyền sở hữu toàn dân, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục để tháo dỡ các trạm thu phí trên QL51, bảo đảm an toàn giao thông đoạn tuyến.

QL 51 là trục giao thông huyết mạch nối TP Hồ Chí Minh với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), từng được đầu tư mở rộng theo hình thức BOT do Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư. Từ năm 2009, trên tuyến đường dài 72 km này, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT là T1, T2 và T3.

Theo hợp đồng dự án, dự kiến thời gian thu phí khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (từ ngày 1/7/2009 đến hết ngày 12/1/2030, bao gồm 4 năm thu phí tạo lợi nhuận). Tuy nhiên, do lưu lượng thực tế xe qua trạm cao hơn so với phương án tính toán trước đây, thời gian thu phí hoàn vốn dự án đã kết thúc sớm hơn. Tháng 1/2023, cả 3 trạm thu phí trên QL51 chính thức dừng thu phí theo chỉ đạo của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).