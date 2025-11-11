Thông tin quan trọng nhà đầu tư cần biết liên quan đến danh mục cổ phiếu Việt Nam và tỷ trọng sau nâng hạng

FTSE Russell đã công bố báo cáo liên quan tới kế hoạch phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Theo đó, tổ chức này cho biết, kỳ đánh giá trung gian vào tháng 3/2026 diễn ra nhằm đảm bảo hạ tầng thị trường đáp ứng chuẩn quốc tế, đặc biệt là việc mở rộng quyền truy cập qua các quỹ đầu tư toàn cầu.

Đây không phải điều kiện bắt buộc, nhưng Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) cho biết, việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhóm nhà đầu tư này là yếu tố cần thiết, hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số.

Việc tái phân loại diễn ra theo nhiều giai đoạn, đồng thời các cổ phiếu Việt Nam sẽ rời rổ chỉ số FTSE Frontier Index và gia nhập vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) sau đợt đánh giá tháng 9/2026.

Báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng. Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index.

Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.

Tổ chức này liệt kê 28 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chí để vào rổ FTSE Global All Cap Index dựa trên dữ liệu tính đến cuối năm ngoái. Trong số này có bốn cổ phiếu được xếp loại "lớn" gồm Hòa Phát, Vietcombank, Vingroup và Vinhomes. 3 cổ phiếu được xếp loại "vừa" là Masan, Sabeco và Vinamilk. Danh sách cuối cùng sẽ được tổ chức này công bố trong kỳ đánh giá bán niên tháng 9/2026.



Danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024 và có thể sẽ có sự thay đổi vào thời điểm công bố chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá bán niên FTSE GEIS tháng 9/2026.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào rổ dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều đợt. Chi tiết về việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ được thông báo vào tháng 3/2026, sau khi tham khảo ý kiến của các Ủy ban Cố vấn FTSE Russell và các bên tham gia thị trường, và được Hội đồng Quản trị FTSE Russell Index phê duyệt cuối cùng

Từ tháng 9/2026, Việt Nam sẽ thuộc khu vực “Asia Pacific ex Japan ex China” trong các kỳ rà soát. Các điều kiện về thanh khoản, quy mô, và tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu sẽ tiếp tục được giám sát trong giai đoạn chuyển tiếp.

FTSE Russell khẳng định đây là bước tiến quan trọng, nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, đồng thời mở đường thu hút mạnh dòng vốn đầu tư tổ chức từ các quỹ theo dõi chỉ số toàn cầu của FTSE Russell vào thị trường chứng khoán Việt Nam

FTSE Russell là một trong ba tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng gồm các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.



Nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell là mục tiêu được Chính phủ đề cập trong Đề án nâng hạng chứng khoán Việt Nam, phê duyệt cách đây một tháng. Về dài hạn đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt tiêu chí "thị trường mới nổi" của MSCI và "thị trường mới nổi tiên tiến" của FTSE Russell.



Việc nâng hạng giúp thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Một số công ty chứng khoán trong nước ước tính có khoảng 6-8 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, con số có thể lên đến 10,4 tỷ USD. Các ước tính bao gồm vốn từ quỹ chủ động lẫn thụ động. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ phân bổ theo từng giai đoạn bởi FTSE thông báo nhiều tháng trước khi thay đổi phân loại thị trường.