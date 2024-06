Tranh thủ cổ phiếu tăng kịch trần, Đầu tư Sao Á D.C thoái toàn bộ vốn tại Xếp dỡ Hải An (HAH)

Bối cảnh các cổ đông lớn liên tục bán ra khi cổ phiếu HAH của Xếp dỡ Hải An đã tăng 69,5%, từ 27.900 đồng (đáy hồi tháng 10/2023) lên 47.300 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6).

Cụ thể, vào ngày 4/6, CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã tiếp tục bán ra thêm toàn bộ 450.000 cổ phiếu HAH, giảm sở hữu từ 0,43%, về 0% vốn điều lệ và chính thức không còn sở hữu cổ phiếu Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Vào hồi đầu tháng 5, CTCP Đầu tư Sao Á D.C sở hữu lên tới 10,56 triệu cổ phiếu HAH, chiếm 10,01% vốn điều lệ và là cổ đông lớn tại Hải An.

Nhưng kể từ ngày 7/5 tới nay, Đầu tư Sao Á D.C đã liên tục bán ra và tính tới ngày 4/6 đã chính thức không còn sở hữu cổ phiếu tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Một cổ đông lớn khác của Hải An cũng bán ra mạnh là Viconship, khi bán ra hơn 5,2 triệu cổ phiếu HAH trong ngày 8/5, giảm sở hữu từ 7,53%, về 2,53% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại đây.

Sau khi 2 cổ đông lớn lần lượt ‘rời tàu’ trong tháng 5 thì Hải An chỉ còn duy nhất 1 cổ đông lớn là CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà với tỷ lệ sở hữu đạt 17,37%.

Về hoạt động kinh doanh quý I/2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt đạt 704,1 tỷ và 59,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,5% và giảm 50,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý đầu năm 2024, Hải An cho biết chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Trong đó, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2024, Hải An đặt kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng hơn 1,26 triệu TEU, tăng 17,4% so với cùng kỳ, tổng doanh thu dự kiến 3.326 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến đạt 290,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, Xếp dỡ Hải An đạt 16% kế hoạch lợi nhuận năm.