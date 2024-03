TTC AgriS tạm dừng phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu ra công chúng

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS; HoSE SBT) thông qua nghị quyết tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng. Lý do công ty đưa ra là nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông do thị thường chứng khoán không thuận lợi.

HĐQT TTC AgriS cho biết sẽ xem xét quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của cổ đông và công ty.



Theo kế hoạch tăng vốn ban đầu, TTC AgriS dự kiến phát hành thêm hơn 148 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Giá chào bán theo dự kiến là 12.000 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến được tiến hành trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kế hoạch chào bán cổ phiếu của TTC AgriS.

Nếu chào bán thành công, TTC AgriS sẽ thu về hơn 1.777 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên hơn 8.886 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các chiến lược trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, TTC AgriS dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa. Tiếp theo, dùng 800 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa. Còn lại, hơn 67 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua phân bón các loại với CTCP Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I hoặc quý II/2024.

Lãi 6 tháng đạt 480 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm

Trong 6 tháng đầu năm (1/7 - 31/12/2023), TTC AgriS ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13.402 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 50% lên 827,3 tỷ đồng.

Kết quả, TTC AgriS báo lãi trước thuế 480,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 394,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 850 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, TTC AgriS đã đạt được 57% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TTC AgriS ở mức 34.135 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu kỳ. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 7.285,1 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% lên 13.351,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 24% xuống 3.439,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm hết năm 2023, tổng nợ phải trả của TTC AgriS là 23.001,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Dư nợ tài chính ở mức 14.004 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu kỳ. TTC AgriS có các khoản vay lớn như: vay Ngân hàng First Commercial Bank Việt Nam (2.249,7 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1.311,8 tỷ đồng),...