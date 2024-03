TTC Sugar (SBT): Lãi 6 tháng đạt 57% kế hoạch năm, hoàn tất phát hành lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Tính chung 6 tháng (từ 1/7 - 31/12/2023) TTC Sugar báo lãi trước thuế 480,9 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 57% kế hoạch năm đề ra.

Lãi 6 tháng đạt 480 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm

Mới đây, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar; HoSe: SBT) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 (cho kỳ từ ngày 1/7 - 31/12/2023) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13.402 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ, lên mức 11.958,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 50% lên 827,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 59% lên 1.118,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 6% lên 338,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 315,4 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của TTC Sugar tại kỳ kinh doanh từ 1/7 - 31/12/2023.

Kết quả, TTC Sugar báo lãi trước thuế 480,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 394,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Niên độ 2023 - 2024, TTC Sugar đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 850 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, TTC Sugar đã đạt được 57% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Sugar ở mức 34.135 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu kỳ. Trong đó, trữ tiền ghi nhận 7.285,1 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% lên 13.351,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 24% xuống 3.439,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm hết năm 2023, tổng nợ phải trả của TTC Sugar là 23.001,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Dư nợ tài chính ở mức 14.004 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu kỳ. TTC Sugar có các khoản vay lớn như: vay Ngân hàng First Commercial Bank Việt Nam (2.249,7 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1.311,8 tỷ đồng),...

Báo cáo cho thấy, kết thúc niên độ, TTC Sugar có 13 công ty con trực tiếp và 17 công ty con gián tiếp.

TTC Sugar huy động lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố về kết quả về việc phát hành trái phiếu SBTH2427001 của TTC Sugar. Trái phiếu SBTH2427001 bao gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Trái phiếu SBTH2427001 phát hành ngày 29/1/2024 và hoàn tất vào ngày 22/2/2024, đáo hạn ngày 29/1/2027. Trong bản công bố thông tin, TTC Sugar không hé lộ về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22/2/2024 cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết HĐQT TTC Sugar ngày 22/2/2024.

Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Sugar Gia Lai trong quý I/2024.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cho biết, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu SBTH2427001 là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị định giá của lô đất được xác định gần 626,8 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết HĐQT, TTC Sugar cho biết, lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.

Thống kê tại Cbonds.hnx ngày 4/3/2024, TTC Sugar có 1.200 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã SBTB2326002 (500 tỷ đồng), SBTH2327001 (200 tỷ đồng) và SBTH2427001 (500 tỷ đồng).

Trưa ngày 4/3, cổ phiếu SBT tăng nhẹ lên mức 13.450 đồng/cp.