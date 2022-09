UKVFTA hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam mở rộng thị phần tại Anh

8 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Anh đạt 34,68 nghìn tấn, trị giá 70,68 triệu USD, tăng 57,9% về lượng và tăng 84,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) đang hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam mở rộng thị phần tại Anh.

Xuất khẩu cà phê sang Anh tăng cả lượng và trị giá

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 8/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Anh đạt 2,23 nghìn tấn, trị giá 4,75 triệu USD, tăng 21,6% về lượng và tăng 18% về trị giá so với tháng 7/2022, nhưng so với tháng 8/2021 giảm 35% về lượng và giảm 27,8% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Anh đạt 34,68 nghìn tấn, trị giá 70,68 triệu USD, tăng 57,9% về lượng và tăng 84,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 8/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang thị trường Anh đạt mức 2.125 USD/tấn, giảm 3% so với tháng 7/2022, nhưng tăng 11,1% so với tháng 8/2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam sang Anh đạt mức 2.038 USD/tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 3 chủng loại cà phê sang Anh gồm: cà phê Robusta, Arabica và cà phê chế biến. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang Anh đạt trên 31 nghìn tấn, trị giá 61 triệu USD, tăng 80,7% về lượng và tăng 117,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu cà phê Arabica đạt 162 tấn, trị giá 701 nghìn USD, tăng 1.295,9% về lượng và tăng 1.199% về trị giá; xuất khẩu cà phê chế biến đạt 4,16 triệu USD, tăng 12,3%.

UKVFTA đã hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam mở rộng thị phần tại Anh.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thị phần cà phê sang Anh tăng mạnh

Số liệu thống kê từ ITC cho thấy, tháng 6/2022, Anh nhập khẩu cà phê đạt 20,47 nghìn tấn, trị giá 110 triệu USD, giảm 13,3% về lượng và giảm 5,6% về trị giá so với tháng 5/2022, nhưng so với tháng 6/2021 tăng 18,8% về lượng và tăng 44,2% về trị giá. Tính chung, 6 tháng đầu năm 2022, Anh nhập khẩu cà phê đạt gần 136 nghìn tấn, trị giá 716,27 triệu USD, tăng 35,3% về lượng và tăng 67,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về cơ cấu chủng loại, 6 tháng đầu năm 2022, Anh nhập khẩu chủ yếu cà phê chưa rang xay, chưa loại bỏ cafein, tỷ trọng chiếm 77,01%, tốc độ tăng trưởng 38,4% về lượng và tăng 93,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 104,67 nghìn tấn, trị giá 400,4 triệu USD. Tương tự, Anh tăng nhập khẩu chủng loại cà phê rang, chưa loại bỏ cafein, mức tăng 23,1% về lượng và tăng 45,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 24,86 nghìn tấn, trị giá 276,76 triệu USD.

Về giá, tháng 6/2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê vào thị trường Anh đạt mức 5.374 USD/tấn, tăng 8,9% so với tháng 5/2022 và tăng 21,3% so với tháng 6/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê vào thị trường Anh đạt mức 5.270 USD/tấn, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Anh tăng từ tất cả các nguồn cung chính. Tốc độ tăng cao nhất từ Brazil (tăng 73,3%); tăng thấp nhất từ Việt Nam (tăng 26%).

6 tháng đầu năm 2022, Anh tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các nguồn cung chính, ngoại từ Indonesia. Theo ITC, nhập khẩu cà phê của Anh từ Việt Nam trong 6 đầu năm 2022 đạt 40,66 nghìn tấn, trị giá 90,75 triệu USD, tăng 147,9% về lượng và tăng 212,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh tăng mạnh từ 16,33% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 29,92% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Có thể thấy, Hiệp định UKVFTA đã hỗ trợ ngành cà phê Việt Nam mở rộng thị phần tại Anh.

Nguồn: ITC

Theo cam kết của UKVFTA, sau 6 năm kể từ khi hiệp định UKVFTA có hiệu lực, Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng tận dụng cơ hội từ UKVFTA mang lại và lưu ý thị hiếu người tiêu dùng Anh. Bởi khẩu vị người Anh không uống cà phê đậm đặc như cà phê đen của Việt Nam. Cà phê thành phẩm có mùi và vị mạnh quá sẽ khó bán ở thị trường Anh.

Ngoài ra, về bao bì, người Anh có thói quen đọc thông tin trên bao bì rất kỹ để xác định xem sản phẩm có thành phần gây dị ứng hay không, nên được pha chế như thế nào, có đạt các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội & quản trị) hay không. Các nhà phân phối sẽ hoan nghênh sản phẩm vừa phù hợp thị hiếu tiêu dùng vừa có bao bì đẹp.

Giá cà phê hôm nay (23/9) tăng trở lại với mức điều chỉnh là 200 đồng/kg tại thị trường nội địa.

Được biết, giá cà phê hôm nay (23/9) tăng trở lại với mức điều chỉnh là 200 đồng/kg tại thị trường nội địa. Trong phiên sáng nay, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2022 tại New York tăng hơn 1% lên mức 223,55 US cent/pound.

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com, giá cà phê hôm nay tăng 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện tại, các tỉnh trọng điểm trong nước đang thu mua cà phê với khoảng giá 47.400 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tăng 200 đồng/kg lên mức 47.400 đồng/kg. Sau khi tăng 200 đồng/kg, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông hiện có chung mức giá là 47.900 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng tăng 200 đồng/kg lên mức 48.000 đồng/kg trong hôm nay.

Trên thế giới, giá cà phê bật tăng vào cuối phiên hôm qua, nhưng vẫn được các nhà phân tích cảnh báo cẩn trọng giá có thể giật giảm mạnh để phản ứng với quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Trước đó, suy yếu khi đồng USD bật tăng mạnh lên mức kỷ lục trong 20 năm qua ở mức 111.63. Đồng USD tiếp tục hút dòng tiền đầu cơ và tăng lên mức mạnh nhất trong 2 thập kỷ qua. Tồn kho cà phê đạt chuẩn sàn London tính tới ngày 19/9 được ghi nhận tăng, đạt mức 93.580 tấn. Theo phân tích kỹ thuật, tín hiệu giảm giá vẫn còn rõ nét và 2.120-2.130 đang là vùng hỗ trợ khá vững chắc của giá cà phê Robusta.

Trong khi đó, tồn kho cà phê đạt chuẩn sàn New York tiếp tục được ghi nhận giảm và chạm mức thấp nhất trong 23 năm qua, ở mức 515.064 bao tính tới ngày 20/9. Tuy nhiên thông tin này không mấy hỗ trợ cho giá Arabica khi Brazil đã hoàn thành 99.4% vụ mùa thu hoạch của niên vụ này, sẵn sàng tung hàng bán, tăng nguồn cung cho thị trường. Trong khi tại một số vùng trồng cà phê chính ở miền Nam đã xuất hiện những cơn mưa đầu vụ mới thuận lợi, doa xịu nổi lo khô hạn khi mùa làm bông cũng đã bắt đầu. Những thông tin này gây áp lực giảm cho giá Arabica.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ số kỹ thuật hiện cho tín hiệu trung tính. Dự kiến trong ngắn hạn giá vẫn còn giằng co trong biên độ cũ 215-235.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 11/2022 tăng 12 USD (0,54%), giao dịch tại 2.238 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 1/2023 tăng 13 USD (0,59%), giao dịch tại 2.225 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US - New York tiếp tục giảm mạnh, kỳ hạn giao tháng 12/2022 tăng 2,25 Cent (1,02%), giao dịch tại 223,55 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2023 tăng 2,15 Cent/lb (1,0%), giao dịch tại 217,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.