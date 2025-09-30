VEC đề xuất nâng cấp mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo VEC, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình dài 50 km, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Cụ thể, đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ có quy mô 10 làn xe, đoạn Phú Thứ - Ninh Bình có quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, tại Mục III.1 của Quyết định số 1454/QĐ-TTg về quy hoạch mạng lưới đường bộ có quy định: Quy mô theo quy hoạch là quy mô được tính toán theo nhu cầu dự bảo; Trong quá trình triển khai, tùy theo nhu cầu vận tải và khả năng nguồn lực đầu tư, cấp quyết định chủ trương đầu tư quyết định việc phân kỳ đầu tư bảo đảm hiệu quả dự án.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trên cơ sở dự báo lưu lượng xe qua từng đoạn tuyến, khả năng cân đối nguồn lực đầu tư và điều kiện công địa để triển khai dự án, VEC đề xuất Bộ Xây dựng phân kỳ đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

VEC sẽ hoàn thành đầu tư mở rộng toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 4 làn xe lên 6 làn xe trong năm 2027; mở rộng đầu tư theo quy mô quy hoạch 6 – 10 làn xe khi lưu lượng xe đạt mãn tải và đồng bộ với các tuyến kết nối.

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1 do VEC làm chủ đầu tư với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 50 km đã hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2012.

Kể từ 2012 đến hết năm 2024, lưu lượng xe trên tuyến liên tục tăng cao (trung bình trên 10%/năm).

VEC dự báo đến cuối năm 2025, đoạn Đại Xuyên - Vực Vòng sẽ đạt lưu lượng khoảng 81.342 PCU/ngày đêm; đoạn Vực Vòng - Liêm Tuyền đạt lưu lượng khoảng 70.037 PCU/ngày đêm và đoạn Liêm Tuyền - Cao Bồ đạt lưu lượng khoảng 40.710 PCU/ngày đêm.

Cũng theo tính toán của VEC, đoạn Đại Xuyên - Vực Vòng (Km210+000 - Km218+400), hiện lưu lượng xe qua đoạn tuyến đã vượt quá 40% so với năng lực thông hành đối với quy mô 4 làn xe

Đến hết năm 2027, đoạn tuyến nay cần hoàn thành mở rộng lên quy mô 6 làn xe có thể khai thác ổn định đến hết năm 2033, sau năm 2033 cần phải nghiên cứu mở rộng theo quy mô quy hoạch 10 làn xe.

Đoạn Vực Vòng - Phú Thứ (Km218+400 - Km226+200) hiện lưu lượng xe qua đoạn tuyến đã vượt quá 20% so với năng lực thông hành đối với quy mô 4 làn xe nên đến hết năm 2027 hoàn thành mở rộng lên quy mô 6 làn xe có thể khai thác ổn định đến hết năm 2035.