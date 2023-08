Vì đâu lợi nhuận 6 tháng của Vĩnh Hoàn (VHC) giảm 51%?

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Trong quý II, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.731,2 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 2.161,2 tỷ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ.



Doanh thu hoạt động tài chính quý này chỉ đạt hơn 99 tỷ đồng, giảm 74,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm 54,9% còn 49,5 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, các chi phí quý này đồng loạt giảm: Chi phí bán hàng ghi nhận 46,3 tỷ đồng (giảm 67,2%), chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 67,7 tỷ đồng (giảm 3,7%).

Kết quả kinh doanh giảm sút trong quý II/2023. Nguồn: BCTC VHC.

Kết thúc quý II/2023, Vĩnh Hoàn giải trình do hàng bán và giá bán giảm nên ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế 504,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 429,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 42,6% và 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 498,4 tỷ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.969,7 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu bán thành phẩm ghi nhận 3.341,3 tỷ đồng, chiếm 67,2% tổng cơ cấu doanh thu.

Phần lớn doanh thu đến từ bán thành phẩm. Nguồn: BCTC VHC.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 182,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện.

6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn báo lãi trước thuế 763,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 655,5 tỷ đồng, giảm 47,5% và 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 12.169,6 tỷ đồng, tăng 5% so với số cuối năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận 8.113,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm. Tài sản dài hạn ở mức 4.055,7 tỷ đồng, gần như đi ngang với số cuối năm 2022,

Hàng tồn kho tăng 39,3% lên gần 3.927 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 66,4% còn 185,7 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.778,4 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cuối năm ngoái.

Vĩnh Hoàn đầu tư 174 ,5 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh của các công ty sau: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSe: NLG) 85 tỷ đồng; Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS); Tổng Công ty phát triển Đô Thị Kinh Bắc (HoSE: KBC)…

Kết thúc quý II, tổng nợ phải trả của Vĩnh Hoàn là 3.852,7 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cuối năm trước, chiếm 31,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn là 3.852,7 tỷ đồng, nợ dài hạn là 139,3 tỷ đồng. Tổng các khoản vay ngắn hạn và dài dại ngân hàng là 2.811,1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch trưa ngày 4/8, cổ phiếu VHC của Vĩnh Hoàn giảm 1,55% xuống còn 76.300 đồng/cổ phiếu.