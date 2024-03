Vĩnh Hoàn ghi nhận hơn 800 tỷ đồng doanh thu trong tháng 2/2024

Năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với năm trước. Với kết quả này, VHC không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt 89,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.