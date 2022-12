Xuất khẩu cà phê của Việt Nam vụ 2022/23 dự kiến giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay (25/12) dao động trong khoảng 40.100 - 40.800 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê biến động trái chiều giữa các ngày...

Giá cà phê hôm nay 25/12: Tăng giảm trái chiều trong tuần qua

Giá cà phê trong tuần qua tăng - giảm không đồng nhất giữa các ngày với mức biến động 100 - 200 đồng/kg. Tuy nhiên, so với đầu tuần, giá thu mua tại hầu hết các tỉnh trọng điểm vào cuối tuần đều không đổi. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng thu mua cà phê với mức thấp nhất là 40.100 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức giá 40.700 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua tại tỉnh Đắk Nông và Gia Lai tiếp tục đạt mức 40.800 đồng/kg. Riêng chỉ có Kon Tum là giảm 100 đồng/kg so với đầu tuần, hiện có giá ngang bằng với Đắk Lắk ở mức 40.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê dao động mạnh nhưng hạn chế trong biên độ hẹp. Hai sàn đã thể hiện hai xu hướng khác biệt, giá cà phê Arabica tăng ở sàn New York và giá cà phê Robusta giảm tại London. Giao dịch trên thị trường khá trầm lắng, trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh và năm mới kéo dài và sàn London đóng cửa nghỉ sớm, nên khối lượng giao dịch thương mại trên cả hai sàn phiên cuối cùng rất thấp.

Tuy nhiên, lực mua kỹ thuật đã hỗ trợ giá cà phê Arabica tại New York đảo chiều tăng, nhưng khối lượng thương mại vẫn rất thấp… Trong khi đó, báo cáo tồn kho dự trữ do hai sàn quản lý và cấp phát, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn đứng ở mức thấp nhiều năm mà chưa thấy có dấu hiệu cải thiện, khiến đầu cơ tiếp tục duy trì cấu trúc giá nghịch đảo kéo dài nhằm thu hút giới thương nhân đưa cà phê về hai sàn tham gia bán đấu giá.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 23/12), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 3/2023 giảm 3 USD (0,16%), giao dịch tại 1.875 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 4 USD (0,22%), giao dịch tại 1.845 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng mạnh. Kỳ hạn giao tháng 3/2023 tăng 3,1 Cent/lb (1,84%), giao dịch tại 172 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2023 tăng 3,85 Cent/lb (1,69%), giao dịch tại 171,6 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê hôm nay (25/12) dao động trong khoảng 40.100 - 40.800 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê biến động trái chiều giữa các ngày...

Brazil, nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới đã xuất khẩu 291.345 bao ra thị trường quốc tế trong tháng 10, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng cà phê hoà tan xuất khẩu của hai nước đứng sau là Ấn Độ và Indonesia tăng tới 25% và 33,7%, đạt lần lượt 180.000 bao và 397.805 bao.

Việt Nam hiện đã thu hoạch gần 70% sản lượng vụ Robusta mới với dự đoán sụt giảm khoảng 10% so với vụ trước và sức ép bán hàng trước kỳ lễ Giáng sinh và Tết năm mới 2023 ngày càng gia tăng.

VICOFA nhận định lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2022/23 dự kiến giảm mạnh so với niên vụ trước do hàng tồn kho từ vụ 2021/22 sang ước tính không đáng kể.

Trong khi đó, sản lượng niên vụ cà phê năm nay cũng được dự báo giảm. Theo VICOFA, sản lượng niên vụ 2022/23 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021/22 xuống khoảng 1,47 triệu tấn do diện tích trồng cà phê có xu hướng giảm do người dân chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn.

Trước đó, những ngày giữa tháng 12/2022, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn biến động không đồng nhất, giá cà phê Arabica tăng. Trên sàn giao dịch London, ngày 19/12/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2023 tăng 0,8% so với ngày 8/12/2022, lên mức 1.933 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 0,1%, 0,5% và 0,3% so với ngày 8/12/2022, xuống mức 1.866 USD/tấn; 1.836 USD/tấn và 1.821 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/12/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 tăng lần lượt 2,6% và 2,3% so với ngày 8/12/2022, lên mức 164,4 Uscent/lb và 164,6 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng tăng 2,0% so với ngày 8/12/2022, lên mức 164,65 Uscent/lb và 164,4 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 19/12/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 tăng lần lượt 4,2%, 2,4% và 2,2% so với ngày 8/12/2022, lên mức 212,3 Uscent/lb; 203,45 Uscent/ lb và 202,45 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.896 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn (tương đương mức giảm 0,1%) so với ngày 8/12/2022.

Dự báo giá cà phê Robusta toàn cầu sẽ chịu áp lực giảm do cung dồi dào, cầu thấp. Việt Nam hiện đã thu hoạch gần 70% sản lượng vụ mùa Robuta mới và sức ép bán hàng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2023 ngày càng gia tăng, trong khi nhu cầu toàn cầu giảm. Bên cạnh đó, báo cáo tồn kho của Hiệp hội Hạt (GCA) cho thấy nguồn dự trữ tại khu vực Bắc Mỹ khá dồi dào, tăng 1,1% so với tháng 10/2022, lên mức 6,39 triệu bao trong tháng 11/2022; tồn kho cà phê Arabica do ICE quản lý tăng lên mức cao 5 tháng sau khi đứng ở mức thấp 23 năm.

Những ngày giữa tháng 12/2022, tốc độ giảm giá cà phê Robusta đã chậm lại. Ngày 19/12/2022, giá cà phê Robusta giảm 100 - 200 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 9/12/2022. Mức giá giảm 200 đồng/kg tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, xuống còn 40.700 – 40.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, giá cà phê Robusta giảm 100 đồng/kg, xuống còn 40.100 – 40.800 đồng/kg.

Năm 2022 là một năm khá thành công đối với ngành cà phê Việt Nam và xuất khẩu cà phê trở thành điểm sáng trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam khởi sắc khi giá cà phê thế giới tăng trở lại, nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng cao nhờ các nền kinh tế lớn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Thị trường cà phê mở rộng, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn, tiềm năng - đây là triển vọng để gia tăng xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam ở những năm tiếp theo.

Đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng toàn ngành là chủng loại cà phê Robusta, chiếm 98,16% tổng lượng và chiếm 84,86% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê các loại. Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 11 và 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2021. Tháng 11/2022, xuất khẩu cà phê Robusta đạt xấp xỉ 111,26 nghìn tấn, trị giá trên 222 triệu USD, tăng 21,2% về lượng và tăng 26,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê Robusta đạt xấp xỉ 1,4 triệu tấn, trị giá 2,78 tỷ USD, tăng 14,8% về lượng và tăng 37,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường chủ lực tăng, gồm: Ý, Bỉ, Nga, Tây Ban Nha, Anh, Philippines, Ấn Độ… Ngược lại, xuất khẩu cà phê Robusta sang Đức, Hoa Kỳ giảm.

11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến tăng so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên trị giá xuất khẩu mặt hàng này vẫn ở mức thấp. Sang năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành cà phê Việt Nam sẽ chú trọng đầu tư hơn vào khâu sơ chế, bảo quản. Việt Nam bước đầu hình thành công nghiệp chế biến cà phê nhân xuất khẩu, cà phê rang xay, cà phê hòa tan và hệ thống kho bảo quản 2,36 triệu tấn/năm. Với tín hiệu tích cực trên, kỳ vọng ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.