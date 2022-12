Giá cà phê biến động hai xu hướng, cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê hai sàn đã thể hiện hai xu hướng khác biệt, tăng ở New York và giảm tại London. Trong nước, giá cà phê hôm nay (24/12) tiếp tục giảm với mức điều chỉnh là 100 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Tiếp đà giảm nhẹ 100 đồng/kg

Các thị trường kỳ hạn hoạt động khá trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài, nhưng lực mua kỹ thuật đã hỗ trợ giá cà phê Arabica tại New York đảo chiều tăng với khối lượng thương mại rất thấp.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London duy trì xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng 2 USD, lên 1.959 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao sau đảo chiều sụt giảm. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 3 giảm 3 USD, xuống 1.875 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 4 USD, còn 1.845 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch rất thấp dưới mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 3,10 cent, lên 172,00 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,85 cent, lên 171,60 cent/lb, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch rất thấp dưới mức trung bình.

Cập nhật: 24/12/2022 lúc 14:48:01

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm tiếp 100 đồng, xuống dao động trong khoảng 40.100 - 40.800 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất là 40.100 đồng/kg. Tiếp theo là tỉnh Đắk Lắk với mức 40.700 đồng/kg. Tương tự, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cùng điều chỉnh giảm xuống mức 40.800 đồng/kg trong hôm nay.

Do kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh kéo dài và London đóng cửa nghỉ sớm nên khối lượng thương mại trên cả hai sàn phiên vừa qua là rất thấp. Tuy nhiên, hai sàn đã thể hiện hai xu hướng khác biệt, tăng ở New York và giảm tại London.

Có thể thấy giá cà phê trái chiều, Robusta chững lại, Arabica quay đầu tăng do thị trường lo ngại các NHTW sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách kinh tế. Suy thoái kinh tế và đại dịch Covid-19 toàn cầu vẫn là vấn đề tác động lớn tới tâm lý thị trường, làm dấy lên lo ngại một sự thắt chặt kinh tế mạnh tay của các NHTW và chính sách hạn chế dịch bệnh với các hạn chế từ một thị trường lớn như Trung Quốc.

Ngoài ra, giá cà phê điều chỉnh nhẹ trên cả hai sàn khi USDX đảo chiều và chứng khoán Mỹ sụt giảm trở lại trong tâm lý nghỉ ngơi chung của các giới đầu cơ trước kỳ Lễ Giáng sinh năm nay.

Ngày cuối tuần (23/12), sàn London đóng cửa nghỉ sớm. Việc thanh lý vị thế đầu cơ trước khi kết thúc giao dịch kỳ hạn tháng 1/2023 sàn London cũng góp phần khiến giá cà phê kỳ hạn chững lại.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết Việt Nam đã xuất khẩu được 1,7 triệu tấn cà phê các loại với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 3,9 tỷ USD, mức cao nhất trong những niên vụ vừa qua. Vicofa phấn đấu trong niên vụ mới 2022/2023 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu sẽ vượt mức 4 tỷ USD.

Trong khi đó, báo cáo tồn kho dự trữ do hai sàn quản lý và cấp phát, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn đứng ở mức thấp nhiều năm mà chưa thấy có dấu hiệu cải thiện, khiến đầu cơ tiếp tục duy trì cấu trúc giá nghịch đảo kéo dài nhằm thu hút giới thương nhân đưa cà phê về hai sàn tham gia bán đấu giá.

Theo nhiều nhà quan sát, trong hơn hai tháng qua giá cà phê kỳ hạn có dấu hiệu suy yếu so với thời gian trước đó, nhưng thương mại thị trường kỳ vọng giá cả sẽ sớm được cải thiện khi các NHTW tiếp tục nâng lãi suất tiền tệ nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung.

Theo Giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê Quốc tế Vanusia Nogueira, tiêu thụ cà phê trên toàn cầu có thể sẽ tăng từ 1% đến 2% mỗi năm cho đến cuối thập niên này. Bà Vanusia Nogueira ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ tăng thêm khoảng 25 triệu bao 60 kg trong vòng 8 năm tới.

Phát biểu tại một hội nghị tại Hà Nội do Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam tổ chức, bà Nogueira nói rằng hiện tại hiệp hội sẽ thận trọng hơn đối với dự báo ngắn hạn khi đề cập đến các sự kiện mà thế giới đang phải đối mặt, trong đó có lạm phát cao ở châu Âu và xung đột tại Ukraine.

Bà Nogueira cho biết thêm những dự báo trước đó của hiệp hội về tăng trưởng tiêu dùng trung bình 3,3% mỗi năm trong dài hạn là quá "lạc quan".

Trả lời báo chí, bà Nogueira cho biết thị trường toàn cầu sẽ đạt được sự cân bằng về cung cầu trong hai hoặc ba năm tới, từ mức thâm hụt hiện nay. Bà cho biết thế giới cần nhiều cà phê Arabica và Robusta hơn, nhưng sản lượng cà phê Robusta tăng và nhu cầu sẽ cao hơn.

Các nhà sản xuất cà phê Arabica truyền thống đang cố gắng trồng nhiều cà phê Robusta hơn trong bối cảnh trái đất nóng lên, trong khi các nhà cung cấp đang tìm cách bổ sung cà phê Robusta rẻ hơn vào danh mục sản phẩm của mình.

Bà Nogueira cho biết nhiều thị trường đang tìm kiếm cà phê Robusta chất lượng tốt và Việt Nam đang làm "khá tốt" việc mở rộng sản xuất cà phê Robusta chất lượng cao.

Tổ chức Cà phê Quốc tế là một nhóm liên chính phủ gồm các nước xuất khẩu và nhập khẩu, chiếm tới hơn 90% sản lượng và hơn 60% lượng tiêu thụ của thế giới.

Việt Nam tiếp tục sản xuất cà phê Robusta nhiều nhất thế giới

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê đến hết tháng 11/2022 thu về hơn 3,63 tỷ USD, vượt xa con số 3,07 tỷ USD của năm 2021 và tiến gần kỷ lục 4 tỷ USD mà ngành cà phê hướng đến trong năm nay. Bất chấp triển vọng kém khả quan của nền kinh tế toàn cầu, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao.

Hiện, các nhà sản xuất cà phê Arabica truyền thống đang có xu hướng chuyển sang trồng cà phê Robusta trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, trong khi các nhà rang xay cũng tìm cách gia tăng cà phê Robusta rẻ hơn trong các sản phẩm. Đây sẽ là cơ hội cho ngành cà phê Việt Nam với vai trò là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng, vị thế thống trị toàn cầu về xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam ít bị ảnh hưởng khi Brazil tăng sản lượng cà phê Robusta. Lý do là sản lượng Robusta tăng thêm của Brazil là để cung cấp nhu cầu tiêu thụ nội địa của ngành công nghiệp cà phê hòa tan quốc gia này.

Những ngày giữa tháng 12/2022, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn biến động không đồng nhất, giá cà phê Arabica tăng. Trên sàn giao dịch London, ngày 19/12/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2023 tăng 0,8% so với ngày 8/12/2022, lên mức 1.933 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 0,1%, 0,5% và 0,3% so với ngày 8/12/2022, xuống mức 1.866 USD/tấn; 1.836 USD/tấn và 1.821 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/12/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 tăng lần lượt 2,6% và 2,3% so với ngày 8/12/2022, lên mức 164,4 Uscent/lb và 164,6 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng tăng 2,0% so với ngày 8/12/2022, lên mức 164,65 Uscent/lb và 164,4 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 19/12/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 tăng lần lượt 4,2%, 2,4% và 2,2% so với ngày 8/12/2022, lên mức 212,3 Uscent/lb; 203,45 Uscent/ lb và 202,45 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.896 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn (tương đương mức giảm 0,1%) so với ngày 8/12/2022.

Dự báo thị trường cà phê toàn cầu vẫn còn chịu áp lực do nguồn cung dồi dào, nhu cầu tiêu thụ chậm. Mặc dù vậy, thị trường cũng đã xuất hiện tín hiệu khả quan. Các Quỹ và đầu cơ quay lại mua vào khi báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) điều chỉnh giảm sản lượng niên vụ cà phê 2022/2023 của nhiều nước sản xuất chính vì thời tiết bất lợi.

Theo báo cáo, USDA điều chỉnh sản lượng cà phê Brazil giảm 2,6% xuống mức 62,6 triệu bao; sản lượng Culumbia giảm 3,1% xuống mức 12,6 triệu bao; sản lượng cà phê của Việt Nam giảm 2,2% xuống mức 30,22 triệu bao (bao gồm 29,20 triệu bao cà phê Robusta, giảm 4,20% so với niên vụ 2021/2022 và 1,02 triệu bao cà phê Arabica, tăng 7,27% so với niên vụ 2021/2022).

Theo Tổ chức cà phê thế giới (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 (tháng 10/2021 đến tháng 9/2022) đạt gần 129 triệu bao (60 kg/bao), giảm 0,4% so với niên vụ 2020-2021. Xuất khẩu cà phê Arabica Brazil và Arabica Colombia ghi nhận sự sụt giảm trong khi xuất khẩu cà phê Robustas tăng 2,6% so với niên vụ trước lên mức 42,2 triệu bao.

Việt Nam và Ấn Độ là hai nước xuất khẩu đạt mức tăng trưởng nổi bật trong niên vụ 2021-2022. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Việt Nam tăng 15,1% so với niên vụ trước lên 26,8 triệu bao, còn Ấn Độ tăng 26,1% lên 5 triệu bao. Ngược lại Burundi và Uganda là hai nước xuất khẩu giảm mạnh nhất, giảm 62,1% và 10% xuống còn 134.000 bao và 5,8 triệu bao.

Theo VICOFA, niên vụ cà phê 2022-2023 đã bước vào mùa thu hoạch, tức là bắt đầu một năm kinh doanh mới giữa những biến động phức tạp trên thị trường toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc dù nới lỏng chính sách “Zero Covid” song nhu cầu tiêu thụ cà phê của thị trường này chưa thể phục hồi mạnh; lạm phát cao tại các thị trường xuất khẩu cà phê trọng điểm, logictics chưa thật sự ổn định cũng đang gây khó khăn cho ngành cà phê Việt Nam tới đây.