Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn chịu sức ép do nhu cầu tiêu thụ thấp. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 39,36% trong quý I/2022 xuống 29,75% trong quý I/2023.

Giá tiêu hôm nay 25/5 tiếp đà giảm thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng/kg, bằng giá ngày hôm qua. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 74.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng/kg, cũng giảm 1.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại Đông Nam bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm giá, hiện giá cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 74.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ nguyên từ nhiều tuần nay (từ 6/5/2023) bất chấp những biến động của thị trường trong nước.

Lý giải giá tiêu trong nước giảm, cộng đồng doanh nghiệp cho biết, giá tiêu đang gặp bất lợi khi doanh nghiệp thu mua trong tình trạng thiếu vốn. Trong khi đó đồng USD hồi phục nhẹ, cùng với việc sức mua của đa số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu yếu đi, do nguồn vốn thiếu trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao và biến động tỷ giá thất thường.

Đáng lưu ý, không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, những thương lái địa phương cũng đang gặp nhiều vấn đề về vốn.

Giá tiêu hôm nay 25/5 tiếp đà giảm thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước cao nhất 74.000 đồng/kg.

Trong những ngày đầu tháng 5/2023, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định và có xu hướng tăng so với cuối tháng 4/2023. Đáng chú ý, giá xuất khẩu hạt tiêu đen và trắng tại Việt Nam tăng mạnh.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 18/5/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 25 USD/tấn so với ngày 28/4/2023, lên mức 3.612 USD/tấn. Tại cảng Muntok, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 63 USD/tấn so với ngày 28/4/2023, lên mức 6.144 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 18/5/2023, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu tăng lần lượt 225 USD/tấn và 275 USD/tấn so với cuối tháng 4/2023, lên mức 3.500 USD/tấn và 3.600 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 170 USD/tấn so với cuối tháng 4/2023, lên mức 5.000 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 19/5/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ở mức 2.950 USD/tấn, ổn định so với cuối tháng 4/2023. Dự báo giá hạt tiêu thế giới sẽ tăng trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của xung đột vũ trang tại Đông Âu.

Việt Nam kết thúc vụ thu hoạch hạt tiêu mới với sản lượng 200 nghìn tấn, tăng 9% so với vụ thu hoạch năm 2022. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng khiến doanh nghiệp gia tăng mua hàng để dự trữ ở trong kho, mặc dù nhu cầu từ thị trường Hoa Kỳ và EU vẫn chậm.

Trong những ngày đầu tháng 5/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 4/2023. Ngày 19/5/2023, giá hạt tiêu đen tăng 6.500 đồng/kg so với cuối tháng 4/2023, lên mức 73.000 – 75.500 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ở mức 108.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với cuối tháng 4/2023, nhưng thấp hơn so với mức 114.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 4/2023 đạt 26,44 nghìn tấn, trị giá 83,47 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 21,6% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 tăng 7,3% về lượng, nhưng giảm 26,8% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 102,5 nghìn tấn, trị giá 316,64 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 33,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.157 USD/tấn, tăng 6,0% so với tháng 3/2023, nhưng giảm 31,8% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.088 USD/tấn, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 4/2023, xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường chủ lực giảm, như: Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Ấn Độ, Đức, Anh… Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập tăng so với tháng 4/2022. Trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Về chủng loại xuất khẩu: Tháng 4/2023, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu giảm về lượng so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ hạt tiêu đen. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu đều giảm cả về lượng và trị giá, ngoại trừ hạt tiêu đen. Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu đen trong tháng 4/2023 đạt 21,33 nghìn tấn, trị giá 62,27 triệu USD, tăng 20,2% về lượng, nhưng giảm 20,2% về trị giá so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt trên 64 nghìn tấn, trị giá 239 triệu USD, tăng 19,8% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với khối lượng đạt 35.914 tấn, tăng hơn 15 lần (1.430%) so với cùng kỳ và vượt xa con số 20.498 tấn mà Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường này trong cả năm ngoái.

Trước đó, trong quý I, Trung Quốc giảm nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam, giảm 17,4% về lượng và giảm 34,4% về trị giá so với quý I/2022, đạt 472 tấn, trị giá 1,79 triệu USD trong quý I/2023. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 39,36% trong quý I/2022 xuống 29,75% trong quý I/2023.