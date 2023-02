Xuất khẩu tăng chậm lại, lợi nhuận Vĩnh Hoàn (VHC) có thể giảm 27% đạt 1.400 tỷ đồng trong năm nay

Trong năm 2023, SSI Research dự báo Vĩnh Hoàn (VHC) sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 11.100 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ) và 1.400 tỷ đồng (giảm 27% so với cùng kỳ).

Doanh thu cá tra giảm sâu trong tháng 1/2023

Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 1/2023 đạt 83,6 triệu USD (giảm 61% so với cùng kỳ và giảm 44% so với quý trước). Kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các thị trường đều giảm, trong đó xuất khẩu sang Mỹ giảm giảm 81% so với cùng kỳ.

Sản lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm 76% so với cùng kỳ và giảm 44% so với tháng trước. Giá bán bình quân xuất khẩu sang Mỹ đạt 2,97 USD/kg trong tháng 1/2023 (giảm 34% so với cùng kỳ; đi ngang so với tháng trước).

Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 62% so với cùng kỳ và giảm 70% so với tháng trước. Mặc dù số liệu tháng 1/2023 bị tác động do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn thường lệ (hầu hết các công ty chỉ hoạt động trong nửa tháng) nhưng vẫn phản ánh nhu cầu suy yếu tại các thị trường xuất khẩu. Các thị trường xuất khẩu có lạm phát cao và mức tồn kho giá cao có áp lực rất lớn vào cuối năm.

Trong tháng 1/2023, Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC) cũng ghi nhận doanh thu cá tra giảm 44% so với cùng kỳ, thấp hơn nhẹ so với doanh thu toàn thị trường.

Doanh thu xuất khẩu sang Mỹ giảm 65% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 22% so với cùng kỳ từ mức nền thấp của năm trước và giảm 27% so với tháng trước. Trong nửa đầu tháng 2/2023 (không có ngày làm việc do nghỉ Tết), sản lượng xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giảm 33% so với cùng kỳ và kim ngạch xuất khẩu giảm 55% so với cùng kỳ. Giá bán bình quân xuất sang Mỹ giảm xuống 2,8 USD/kg (giảm 37% so với cùng kỳ, 6% so với tháng trước).

Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp đôi và kim ngạch xuất khẩu tăng 76%. Giá bán trung bình sang Trung Quốc đạt 2,5 USD/kg (tương đương năm trước và tăng 10% so với tháng trước).

Trong quý IV/2022, VHC đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 2.500 tỷ đồng (giảm 7,8% so với cùng kỳ) và 200 tỷ đồng (giảm 58,2% so với cùng kỳ), thấp hơn so với ước tính của SSI Research do giá bán cá tra bình quân giảm nhanh hơn dự báo.

Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2022 ghi nhận kết quả tốt hơn với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 13.200 tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ) và 2.000 tỷ đồng (tăng 82% so với cùng kỳ) – đây là kết quả lợi nhuận ròng cao kỷ lục. Bất chấp quý IV đầy biến động, VHC đã hoàn thành lần lượt 102% và 124% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm.

Dự báo lợi nhuận Vĩnh Hoàn năm 2023 đạt 1.400 tỷ đồng

Theo ước tính của SSI Research, doanh thu cá tra đạt 1.400 tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ), trong khi giá bán bình quân đạt 3,6 USD/kg (giảm 4% so với cùng kỳ) trong quý IV/2022. So với quý III/2022, doanh thu và giá bán bình quân lần lượt giảm giảm 35% và giảm 25% so với quý trước. Điều này phản ánh sản lượng tiêu thụ giảm 15% so với cùng kỳ và giảm 10% so với quý trước, đồng thời phù hợp với nhu cầu yếu tại các nền kinh tế xuất khẩu lớn (đặc biệt là thị trường Mỹ), chiếm 70% tổng doanh thu cá tra trong năm 2022.

Xuất khẩu cá tra của VHC sang Trung Quốc (chiếm 15% doanh thu) cũng giảm 61% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ giảm 12% so với cùng kỳ. Điều này là do các sản phẩm của VHC vẫn có giá cao hơn so với mặt bằng chung cá tra mà Trung Quốc nhập khẩu.

Với mức giá 59.600 đồng/cổ phiếu, VHC giao dịch với P/E 2023 là 7,5x. SSI đưa ra giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu VHC là 63.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 6%), và lặp lại khuyến nghị TRUNG LẬP.



Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 460 điểm cơ bản so với cùng kỳ xuống còn 19,1% do giá giảm trong khi chi phí thức ăn thủy sản tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. VHC đã trích lập thêm 29 tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý IV/2022, trái ngược với khoản hoàn nhập 67 tỷ đồng trong quý IV/2021.

Trong năm 2023, SSI Research dự báo VHC sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 11.100 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ) và 1.400 tỷ đồng (giảm 27% so với cùng kỳ).

SSI Research giả định sản lượng tiêu thụ sẽ ổn định và giá bán bình quân cá tra đạt 3,90 USD/kg (2022: 4,70 USD/kg) trong năm 2023. SSI Research kỳ vọng sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ bù đắp một phần cho sự sụt giảm sản lượng xuất khẩu sang Mỹ trong nửa đầu năm 2023. Trong khi đó, giá bán bình quân bán sang Trung Quốc vẫn thấp hơn so với giá bán sang Mỹ khoảng 15%, cho thấy áp lực lên tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn còn.

SSI Research giả định chi phí thức ăn thủy sản giảm 13% so với cùng kỳ, giảm ít hơn đáng kể so với mức giảm giá bán bình quân. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm 260 điểm cơ bản trong năm 2023.