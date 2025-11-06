51 nhiệm vụ quá hạn, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 39,98%: Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay cán bộ "làm việc cầm chừng"

Đến ngày 28/10/2025, vẫn còn 51 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng, tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần được khắc phục ngay. Tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, vẫn còn 51 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, bao gồm các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp, chỉ đạt 39,98%, trong đó khối bộ, ngành đạt tỷ lệ: 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 16,94%, cách xa mục tiêu 80% của năm 2025. Chất lượng dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", gây khó khăn cho việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng, dẫn đến tình trạng người dân vẫn phải cung cấp giấy tờ nhiều lần, không cần thiết. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều bất cập, nguồn nhân lực giám sát và xử lý sự cố cũng còn hạn chế.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan và chủ quan, trong đó một trong các nguyên nhân, "điểm nghẽn" chính là do người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quyết liệt, sâu sát; khối lượng công việc nhiều, ngày càng tăng, trong khi công tác tổ chức thực hiện còn chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu, điều kiện mới.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; một số hệ thống thông tin, nền tảng số của bộ, ngành còn tình trạng quá tải, lỗi vận hành, thiếu ổn định, chưa kết nối thông suốt với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.



Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện các nguyên tắc và yêu cầu chung như sau:Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý.



Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW để theo dõi, giám sát hằng ngày tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai thực tế, phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ; có phương án xử lý đối với các cá nhân không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, chậm trễ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao trong giải quyết các vấn đề liên quan để các nhiệm vụ chậm tiến độ, kéo dài, lãng phí nguồn lực.

Bộ Công an chủ trì, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, tiện ích thuộc Đề án 06, bảo đảm vai trò nền tảng, cốt lõi của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

Thực hiện đánh giá, xếp hạng và công bố công khai mức độ sẵn sàng và khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; nguyên tắc "dữ liệu phải được chia sẻ", trừ các dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước. Bất kỳ sự từ chối chia sẻ nào đều phải được giải trình trực tiếp với cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (trừ đôn đốc cải cách thủ tục hành chính gắn với Đề án 06). Khẩn trương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định để gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm một cách thực chất.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị bắt buộc về đào tạo và đánh giá kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức; bố trí đủ nhân sự, biên chế cho các bộ ngành, địa phương thực hiện công tác chuyển đổi số.



Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt, đồng thời phê bình, kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và các Phiên họp của Ban Chỉ đạo của Chính phủ...

