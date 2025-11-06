50 triệu thửa đất "đúng-đủ-sạch-sống": Chính phủ yêu cầu gì trong nhiệm vụ nóng nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường?

Về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính được giao hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thể chế hóa Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Song song với đó, trong tháng 11/2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành và Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong, nhằm hình thành đội ngũ doanh nhân chất lượng cao, thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành Cơ sở dữ liệu khoảng 50 triệu thửa đất “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn lại để kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn việc thuê dịch vụ vận hành, duy trì hệ thống thông tin đất đai, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng ESG – một nội dung then chốt trong tiến trình phát triển bền vững.

Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình “Go Global”, hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Tư pháp được giao xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong tháng 12/2025, nhằm tăng cường năng lực pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân – động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Không chỉ vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ trình Thủ tướng Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, nhân văn và hội nhập.

Song song với các nhiệm vụ về thể chế, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, trong đó các bộ, ngành phải tập trung hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ cấp xã trong triển khai thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền.

Mục tiêu là đến hết năm 2025, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh theo 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương phải bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã, phường, đồng thời tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ địa phương, nhất là trong lĩnh vực đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính và đầu tư.

Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả thực thi.

Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến. Các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mọi cấp, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 và của Thủ tướng tại Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 23/10/2025.

Mục tiêu là hoàn thành trong năm 2025 việc tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm 100% dịch vụ công của các bộ, cơ quan được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa và báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/11/2025.

Trong khi đó, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Thủ tướng trong tháng 12/2025 Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, thay thế Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thiện tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính.

Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cùng các nghị quyết, kết luận và kế hoạch liên quan.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng được giao xây dựng kế hoạch, phương án trình cấp có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng thời hướng dẫn việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp đặc biệt nổi bật.

