NÓNG: Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại để tránh bão số 13-bão Kalmaegi

Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tạm dừng lưu thông qua cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông) nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Biển Quy Nhơn, Gia Lai đã bắt đầu nổi sóng lớn, có mưa to vào sáng ngày 6/11. Ảnh: QN.

Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, khu vực cầu Thị Nại đã xuất hiện gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với xe mô tô, xe máy, xe thô sơ và ôtô con. Do đó, Phòng CSGT quyết định cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu từ 11h ngày 6/11 cho đến khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

Dự báo, một số tuyến giao thông trọng yếu như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na có nguy cơ sạt lở, ách tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện, máy móc cơ động để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Cầu Thị Nại ở tỉnh Gia Lai bị tạm cấm lưu thông do ảnh hưởng của bão. Ảnh: DN.

Ngăn đầu cơ, ổn định thị trường, điều tiết hồ chứa, chủ động đón lũ

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường.

Các đơn vị phải theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, thuốc men và vật tư y tế; phối hợp với doanh nghiệp, siêu thị, đại lý chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, chủ động cung ứng cho khu vực bị chia cắt hoặc xung yếu. Việc lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá, tung tin thất thiệt bị nghiêm cấm.

Các địa phương cần kiểm tra việc niêm yết giá, hướng dẫn các điểm bán công khai giá và đảm bảo nguồn cung, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng chịu ảnh hưởng của bão.





Trưa 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão số 13-bão Kalmaegi tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: NM.

Để đảm bảo an toàn và phù hợp quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai tăng dần lưu lượng qua hồ Ayun Hạ, để hạ mực nước về cao trình đón lũ thấp nhất, với lưu lượng không vượt 400m³/s.

Khi mực nước trạm thủy văn Ayun Pa gần đạt báo động 2, đơn vị vận hành sẽ giảm dần lưu lượng qua hồ, chuyển sang trạng thái giảm lũ vùng hạ du, đảm bảo an toàn công trình. Thời gian điều tiết từ 7h ngày 6/11 đến 7h ngày 8/11.

Đối với hồ Ka Nak, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak 2 phải tăng dần lưu lượng qua hồ, hạ mực nước về cao trình đón lũ thấp nhất, với lưu lượng không vượt 300m³/s.

Khi mực nước trạm thủy văn An Khê gần đạt báo động 2, sẽ giảm dần lưu lượng qua hồ, chuyển sang vận hành giảm lũ vùng hạ du, bảo đảm an toàn công trình.

Đối với hồ An Khê, tiếp tục điều tiết lưu lượng qua tràn không quá 300m³/s, sau đó điều chỉnh tối đa 480m³/s. Thời gian điều tiết từ 13h ngày 6/11 đến 13h ngày 8/11.

UBND các xã, phường được yêu cầu thông báo kịp thời kế hoạch điều tiết, kiểm tra, tháo dỡ vật cản trên sông, theo dõi diễn biến mực nước, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông khu vực ngập sâu, chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện đảm bảo an toàn cho người dân.