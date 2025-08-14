Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng giúp khách hàng tránh được “bẫy” lừa đảo với số tiền lớn

Theo đó, chiều ngày 13/8 bà Vũ Thị Phơn đến Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng để làm thủ tục thực hiện việc chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng cho một tài khoản cá nhân, nhưng với tâm trạng lo lắng, bất an. Bằng các nghiệp vụ của mình, các giao dịch viên Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng đã chủ động thăm hỏi, tìm hiểu nội dung chuyển tiền.

Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng đã phối hợp với công an thực hiện các thủ tục trao trả lại số tiền 300 triệu đồng cho khách hàng. Ảnh: T.H.

Qua trao đổi, bà Phơn cho biết, bà nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh công an, vu khống rằng bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo và yêu cầu chuyển tiền vào tài một tài khoản cá nhân.

Nhờ sự cảnh giác và nghiệp vụ của các giao dịch viên cùng cán bộ phòng kế toán ngân quỹ, cán bộ ngân hàng đã tư vấn, cảnh báo, giải thích thủ đoạn lừa đảo, đồng thời báo công an phường phối hợp xử lý, ngăn chặn kịp thời lệnh chuyển tiền. Số tiền 300 triệu đồng đã được làm thủ tục trả lại nguyên vẹn cho khách hàng.

Niềm vui của bà Vũ Thị Phơn khi tránh được “bẫy” lừa đảo. Ảnh: T.H.

Được biết, nhiều năm qua, cán bộ Agribank trên toàn hệ thống đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo tinh vi, góp phần bảo vệ tài sản và quyền lợi cho khách hàng.

Agribank Chi nhánh Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng khuyến cáo đến khách hàng luôn cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản khi chưa được xác minh. Khi nghi ngờ, hãy liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.