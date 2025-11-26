Agribank Chi nhánh Khánh Hòa kịp thời hỗ trợ 110 cơ sở trường học, y tế khắc phục hậu quả mưa lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt nhiều trường học, cơ sở y tế bị ngập sâu, cơ sở vật chất hư hỏng, nhiều học sinh vẫn chưa được đi học trở lại. Trước những khó khăn chung của ngành Giáo dục, Y tế địa phương, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm chung tay cùng chính quyền và nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Agribank Chi nhánh Khánh Hòa (thứ 2 từ phải qua) trao kinh phí hỗ trợ cho Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1.

Theo đó, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã thành lập các đoàn công tác đến thăm các trường học, cơ sở y tế tại các khu vực: Nha Trang, Ninh Hoà, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh, Diên Khánh. Tại các đơn vị đến thăm, đoàn công tác được thông tin về những thiệt hại liên quan đến cơ sở vật chất, bàn ghế, thiết bị dạy học và hệ thống điện, nước của trường. Hiện một số khu vực vẫn còn bùn đất, phòng học xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Trước những khó khăn đó, đoàn công tác Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã trao hỗ trợ cho 107 trường học và 3 cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ với kinh phí 10 triệu đồng/đơn vị, tổng giá trị đợt hỗ trợ 1,1 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ này góp phần giúp các trường học kịp thời vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hư hại và sớm ổn định điều kiện dạy – học; đồng thời giúp các cơ sở y tế bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Đại diện Agribank Chi nhánh Khánh Hòa trao kinh phí hỗ trợ cho trường Tiểu học Vĩnh Trung

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Agribank Chi nhánh Khánh Hòa chia sẻ: "“Agribank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành Giáo dục, ngành Y tế, nhất là trong những thời điểm bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng tôi hy vọng phần hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các trường khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cơ sở vật chất để giáo viên sớm trở lại giảng dạy và học sinh trở lại học tập bình thường. Các cơ sở y tế khắc phục khó khăn để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Hoạt động hỗ trợ này nối tiếp tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và cam kết đồng hành của Agribank Chi nhánh Khánh Hòa nói riêng và Agribank nói chung đối với ngành Giáo dục, Y tế của địa phương trong mọi hoàn cảnh. Agribank Chi nhánh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần giúp địa phương sớm phục hồi sau mưa lũ".

Một diễn biến khác, trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Phú Yên cũ, Bình Định cũ và Khánh Hòa, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam chính thức phát động Chiến dịch “Miền Trung Yêu Thương”, kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ người dân tại những khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiến dịch chính thức phát động vào sáng ngày 24/12.

Đặc biệt của chiến dịch năm nay là việc đưa vào vận hành nền tảng mientrungyeuthuong.vn. Đây là hệ thống được thiết kế như một “cầu nối số” giữa người dân vùng lũ, lực lượng cứu hộ, cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm trên cả nước. Với khả năng cập nhật thông tin theo thời gian thực, nền tảng cho phép người dân gửi báo cáo tình huống khẩn cấp, đồng thời hiển thị bản đồ ngập lụt, mức độ ảnh hưởng của từng khu vực và nhu cầu thiết yếu mà địa phương đang cần.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam và cũng là người sáng lập nền tảng Miền Trung Yêu Thương, cho biết lý do ông và các cộng sự quyết tâm xây dựng hệ thống này từ nhiều năm trước. “Qua quá nhiều mùa bão lũ, chúng tôi nhận ra rằng sự hỗn loạn thông tin là một trong những nguyên nhân khiến công tác hỗ trợ bị chậm trễ, chồng chéo hoặc không đến đúng người, đúng thời điểm. Miền Trung Yêu Thương được tạo ra như một giải pháp tổng thể, nhằm kết nối dữ liệu, điều phối nguồn lực và minh bạch hóa quá trình cứu trợ. Đây không chỉ là chiến dịch nhất thời, mà là một dự án dài hơi cho miền Trung”.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của chương trình SOS Food, một trong những trọng tâm của chiến dịch. Đây là mô hình cung cấp suất ăn khẩn cấp và thực phẩm thiết yếu cho những hộ dân bị cô lập, người già, trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng nặng. Song song với đó, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng để hỗ trợ vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau lũ, hỗ trợ công tác dọn dẹp vệ sinh trường học, cũng như các hoạt động phục hồi sinh kế cho nông dân và các hộ chăn nuôi bị thiệt hại tại khu vực miền Trung.

Ông Lê Hoàng Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nam A Bank – Cụm An Đông phát biểu.

Không chỉ thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội và tình nguyện viên, Chiến dịch Miền Trung Yêu Thương còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp lớn. Ông Lê Hoàng Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nam A Bank – Cụm An Đông, cho biết ngân hàng quyết định tham gia đồng hành ngay khi nhận thông tin về mức độ thiệt hại tại các tỉnh miền Trung. “Chúng tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng trong những thời điểm khó khăn như thế này. Việc đồng hành cùng Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự cam kết của Nam A Bank trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội lâu dài. Chúng tôi đánh giá cao nền tảng mientrungyeuthuong.vn vì nó giúp việc cứu trợ trở nên minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều".



Theo đại diện Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, chiến dịch sẽ được triển khai liên tục trong suốt mùa mưa lũ và kéo dài đến khi tình hình tại các địa phương ổn định. Hàng trăm tình nguyện viên, đội phản ứng nhanh và nhiều doanh nghiệp đối tác đã sẵn sàng tham gia công tác cứu trợ tại hiện trường. Trong những ngày tới, chiến dịch sẽ ưu tiên hỗ trợ lương thực, nước uống, áo mưa, đèn pin, thuốc men, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đưa hàng hóa vào các khu vực bị cô lập.











