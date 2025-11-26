Ứng dụng nền tảng công nghệ số vào chuyên môn để học sinh, sinh viên vững tin bước vào kỷ nguyên số

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia về phát triển nguồn nhân lực số và hướng tới mục đích phát triển nguồn nhân lực thực tiễn, kỹ năng nghề nhiệp và cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV), nâng cao chất lượng đào tạo thực hành và hỗ trợ HSSV hội nhập thị trường lao động, Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công ty CP Công nghệ FIVESS đã triển khai chương trình “Sinh viên số 5 sao” và ký kết chương trình hợp tác đào tạo nhân lực trong thời gian tới.

Mục đích của việc hợp tác lần này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thực hành, định hướng các ngành nghề phù hợp nhu cầu thị trường; tạo cơ hội thực tập thực tế và việc làm cho HSSV của trường sau tốt nghiệp; tạo sân chơi, môi trường phát triển cho HSSV tham gia các hoạt động cộng đồng khởi nghiệp - kỹ năng hoạt động xã hội qua ứng dụng 5 sao, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) nhấn mạnh, việc ứng dụng nền tảng công nghệ số góp phần nâng cao năng lực chuyên môn để học sinh, sinh viên vững tin bước vào kỷ nguyên số.

Chương trình hợp tác này tạo cơ hội thực tập cho học sinh, sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành thông qua ứng dụng công nghệ 5 sao, phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Quảng Nam hiện nay.

Chương trình “Sinh viên số 5 sao” nhằm hỗ trợ kỹ năng và tạo sân chơi, môi trường phát triển cho HSSV tham gia các hoạt động cộng đồng khởi nghiệp - kỹ năng hoạt động xã hội qua ứng dụng 5 sao, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay. Ảnh: P.A

“Trường Cao đẳng Quảng Nam tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ công nghệ số, rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công công viêc trong thời kỳ phát triển mới.

Lần này nhà trường ký kết với Công ty Fivess cũng là hoạt động kết nối doanh nghiệp trong viêc hỗ trợ tăng cương năng lưc số cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập, phối hợp các hoạt động hỗ trợ kỹ năng cho sinh viên và tạo sân chơi, môi trường phát triển cho HSSV tham gia các hoạt động cộng đồng khởi nghiệp - kỹ năng hoạt động xã hội qua ứng dụng 5 sao, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay”, bà Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Quảng Nam trong một lần tham quan các nhà máy chế tạo để về áp dụng vào trong chương trình dạy học tại trường. Ảnh: P.A

FiveSS ứng dụng số 5 sao với giải pháp công nghệ kết nối trong ngành xây dựng về chăm sóc, sửa chữa, thi công, gọi thợ thầu…là dự án đoạt giải Ba tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng năm 2023, giải Ba tại cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia năm 2024. Bên cạnh đó, dự án còn đoạt giải thưởng Sao Bắc mở rộng - Expand North Star 2025 tại Festival Khởi nghiệp quốc gia 2024, sau khi vượt qua 206 dự án khởi nghiệp trên toàn quốc.

Công ty phát triển phần mềm Mini App “Sinh viên số 5 sao” miễn phí nhằm đồng hành trong các hoạt động hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cũng như giúp học sinh, sinh viên học tập trên môi trường số hóa và hội nhập.