Angimex (AGM): Kinh doanh tăng trưởng mạnh, 9 tháng đạt hơn 51% kế hoạch lợi nhuận năm điều chỉnh

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và giãn cách khu vực phía Nam, tuy nhiên, quý III doanh thu thuần Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, AGM) đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái.