Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm lãnh đạo VAMC và CIC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố hai quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh việc bổ sung đồng chí Trần Trung Dũng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị VAMC là cần thiết, nhằm tăng cường nhân sự lãnh đạo có năng lực và bề dày công tác cho công ty. (Ảnh: NHNN).

Theo đó, ông Trần Trung Dũng, Quyền Tổng giám đốc CIC, được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC. Ông Dũng có 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, từng có 7 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và được giao nhiệm vụ tái cơ cấu Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) - nay đã được đổi tên thành Ngân hàng TM TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV).

Đồng thời, ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý CIC, được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CIC. Trước đó, ông Cao Văn Bình từng đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm CIC. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh CIC đang đẩy mạnh triển khai chiến lược chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ kinh tế số và tài chính toàn diện.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng giám đốc CIC. (Ảnh: NHNN).

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hai sự kiện, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy, tăng cường nhân sự lãnh đạo có năng lực cho VAMC và CIC trong bối cảnh ngành ngân hàng phải đối mặt nhiều thách thức mới.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước bày tỏ tin tưởng hai tân lãnh đạo sẽ phát huy kinh nghiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị, đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa hoạt động và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược mà Ngân hàng Nhà nước giao phó.