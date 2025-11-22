Thêm một ngân hàng sắp có biến động nhân sự

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng là 28/11/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11/2025.

Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến trong tháng 12/2025. Thời gian cụ thể sẽ được TPBank gửi tới cổ đông trong thời gian tới.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.900 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận 8.500 tỷ đồng cho cả năm 2025, TPBank đã hoàn thành 69,4% mục tiêu.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của TPBank đạt 380.000 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng 12%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng ở mức 2,1%.

Trích Nghị quyết HĐQT TPBank.

Trước TPBank, Vietbank cũng đã công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc thống nhất triển khai việc cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của ngân hàng nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 27/11/2025.

HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2026 – 2030 phải có tối thiểu 5 và không quá 11 thành viên. Ngân hàng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua số lượng 7 thành viên, trong đó có ít nhất hai thành viên độc lập. Đối với BKS, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng 5 thành viên cho nhiệm kỳ 2026 – 2030.

NCB cũng đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 là ngày 24/11/2025.

Tại đại hội, NCB sẽ trình cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới, đồng thời xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có). Cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025.

Ngoài NCB, BVBank cũng đã thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 27/11/2025, nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền cổ đông. BVBank cho biết thời gian, địa điểm và tài liệu họp sẽ được công bố sau trên website chính thức.

LPBank cũng đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, với ngày đăng ký cuối cùng là 25/11/2025. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 12/2025 tại Hà Nội, tuy nhiên chi tiết nội dung và hình thức tổ chức vẫn chưa được công bố.