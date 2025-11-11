Đà Nẵng: Đã giải ngân hơn 454 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo, các Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực về tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Ảnh: T.H

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tổng kế hoạch vốn được giao thực hiện chương trình năm 2025 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang) hơn 1.125 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương hơn 942 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 183 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hơn 560 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 565 tỷ đồng.

Tính đến 10/2025, tổng kinh phí đã giải ngân hơn 454 tỷ đồng, đạt 40%, gồm, vốn các năm trước chuyển sang hơn 226 tỷ đồng, đạt 53%; vốn năm 2025 hơn 228 tỷ đồng, đạt 33%.

Trong đó, vốn đầu tư hơn 245 tỷ đồng, đạt 44%; vốn sự nghiệp hơn 209 tỷ đồng, đạt 37%. Như vậy, tiến độ tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2025 (kể cả vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang) còn chậm, không đạt tỷ lệ theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Hiện nay ảnh hưởng thời tiết mưa lũ, sạt lở hết sức phứt tạp, đường giao thông đi lại hết sức khó khăn. Nguồn nguyên liệu, vật liệu chủ yếu đưa vào thi công công trình (cát, đá) thật sự khan hiếm làm cho việc giải ngân đầu tư các dự án ở miền núi gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CTV

Tại cuộc họp, các Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My cho biết, trong quá trình triển khai chương trình, đơn vị, địa phương gặp khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhà thầu. Trong đó, nhiều dự án chưa thực hiện quyết toán bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số xã chưa có cán bộ đáp ứng chuyên môn để phối hợp trong công tác BT, GPMB dẫn đến có các dự án triển khai dở dang và có dự án chưa triển khai được. Nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính nên thi công cầm chừng, khối lượng không đạt.

Bên cạnh đó chính sách miễn giảm đất đai cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện đang lấy ý kiến các cơ quan ban ngành nên chưa đủ căn cứ để áp dụng cho việc bồi thường hỗ trợ và chính sách hỗ trợ cấp giấy lần đầu.

Ngoài ra, hiện nay ảnh hưởng thời tiết mưa lũ, sạt lở hết sức phứt tạp, đường giao thông đi lại hết sức khó khăn. Nguồn nguyên liệu, vật liệu chủ yếu đưa vào thi công công trình như cát, đá thật sự khan hiếm.

Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị sớm đôn đốc, bám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân. Ảnh: T.H

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện giải ngân 100% vốn theo kế hoạch đã đề ra. Nếu địa phương nào không đảm bảo phải chịu trách nhiệm trước thành phố.

“Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan sớm rà roát, sắp xếp lại nguồn vốn được giao, trên cơ sở đó từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Đồng thời, có kế hoạch cụ thể, chi tiết về lộ trình giải ngân trong thời gian tới. Các địa phương lên kế hoạch làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu chịu trách nhiệm tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo đôn đốc, bám sát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân…”, Phó Chủ tịch Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu.