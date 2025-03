Cao tốc Bắc - Nam xuất hiện một số hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Ban quản lý dự án, khu quản lý đường bộ về việc việc sửa chữa khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Bắc hầm Tam Điệp - Diễn Châu và Cam Lộ - La Sơn.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Bắc hầm Tam Điệp - Diễn Châu và Cam Lộ - La Sơn đã được đưa vào khai thác từ năm 2024, đến nay đã xuất hiện một số hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Khe co giãn trên cao tốc bị bong tróc.

Cùng đó là các hư hỏng khe co giãn các cầu trên tuyến (như việc khe co giãn cầu Sông Nhơm Km341+182 bị bong bật vào ngày 6/2/2025 và một số vị trí khác), tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc.

Cục Đường bộ đã có nhiều văn bản đôn đốc các ban quản lý dự án và báo cáo Bộ Xây dựng về việc khắc phục hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc, Cục Đường bộ đề nghị các ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức thực hiện việc sửa chữa đối với các khe co giãn đã có hiện tượng vỡ bê tông, bong bật bu lông có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, yêu cầu các nhà thầu triển khai sửa chữa khắc phục ngay, hoàn thành trước 30/4/2025.

Việc sửa chữa phải được nhà thầu lập phương án xử lý, biện pháp thi công chi tiết, trình ban quản lý dự án chấp thuận nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng công trình và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trường hợp ban quản lý dự án và các nhà thầu chậm triển khai công việc sửa chữa nêu trên, nếu xảy ra mất an toàn giao thông do nguyên nhân liên quan tới các hư hỏng này, ban quản lý dự án và các nhà thầu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Các ban quản lý dự án tổ chức rà soát lại tổng thể toàn bộ công tác thiết kế, thi công đối với hạng mục khe co giãn trên tuyến nhằm đánh giá nguyên nhân của các hư hỏng và biện pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài về hiện tượng hư hỏng nhiều đối với khe co giãn nêu trên; trong đó đặc biệt lưu ý nội dung đánh giá về sự phù hợp của các loại khe đang được sử dụng trên các tuyến cao tốc nêu trên, kết quả rà soát đề nghị gửi về Cục Đường bộ trước ngày 30/4/2025.

Khu quản lý đường bộ I, II phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án thực hiện công tác phân luồng, tổ chức giao thông trong thời gian sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến; kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác sửa chữa khắc phục các hư hỏng theo đúng phương án, biện pháp thi công được ban quản lý dự án chấp thuận và tuân thủ quy định hiện hành có liên quan.

Trường hợp chậm thực hiện theo yêu cầu của Cục Đường bộ, các Khu quản lý đường bộ I, II báo cáo và đề xuất biện pháp liên quan đến quản lý vận hành đường cao tốc theo quy định của pháp luật đảm bảo khai thác an toàn các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.