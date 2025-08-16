Tiêu điểm

Đường Vành đai 3 Hà Nội sửa xong khe co giãn, phương tiện di chuyển bình thường

Thế Anh
16/08/2025 18:17 GMT +7
Ngày 16/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc sửa chữa khe co giãn, mặt đường Vành đai 3 trên cao đã hoàn thành. Các phương tiện đã có thể di chuyển bình thường trên tuyến đường này.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là tuyến đường huyết mạch của Thủ đô Hà Nội.

Đây cũng là tuyến đường xuyên tâm trọng yếu kết nối các tỉnh phía Đông, phía Nam đi các tỉnh khu vực phía Bắc và Tây Bắc.

Do vậy, tuyến đường Vành đai 3 luôn trong tình trạng đông đúc phương tiện đi lại cả ngày lẫn đêm.

Qua khảo sát, trung bình mỗi giờ, tuyến đường này có khoảng 5.000 phương tiện lưu thông. Hiện, tuyến đường đang phải gánh lượng phương tiện vượt gấp 5 lần so với thiết kế ban đầu.

Sau nhiều năm sử dụng, tình trạng tuyến đường hư hại một số khu vực bề mặt và các khe co giãn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, gây mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, từ giữa tháng 3/2025, đơn vị quản lý tuyến đường Vành đai 3 đã tiến hành cấm đường theo giờ để sửa chữa. Đến nay, việc sửa chữa đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

