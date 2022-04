Chân dung tân Chủ tịch Angimex (AGM)

Từ ngày 19/4/2022, ông Trịnh Văn Bảo sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Angimex thay thế ông Đỗ Thành Nhân.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa có thông cáo về việc ông Trịnh Văn Bảo sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 19/4/2022.

Ông Trịnh Văn Bảo sinh năm 1988, tại Bình Định, trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, có nhiều năm trong lĩnh vực điều hành quản lý doanh nghiệp sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

Trong năm 2021, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 3.924,8 tỷ đồng, tăng gấp đôi và lợi nhuận sau thuế đạt 44,71 tỷ đồng tăng 80,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Ông Trịnh Văn Bảo, là thành viên HĐQT của AGM kể từ năm 2018, sẽ thay thế cho Chủ tịch HĐQT hiện nay là ông Đỗ Thành Nhân đã từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Doanh nghiệp cho biết, trong năm 2021, doanh thu thuần Angimex tăng 1.970 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với năm trước) chủ yếu do sự tăng trưởng doanh thu từ ngành gạo với doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 90,3% do sự cải thiện đáng kể của ngành gạo, trong năm 2020 chỉ lãi 129 triệu đồng thì năm 2021 lãi 5,7 tỷ đồng.

Với kết quả thực hiện Angimex đã vượt 81% doanh thu và vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Angimex đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt đạt 8.004 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, tức tăng lần lượt 104% và tăng 21% so với năm 2021.

Được thành lập từ năm 1976, Công ty CP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex) hoạt động trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ... với ngành hàng chủ lực là lúa gạo, nằm trong top doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhiều nhất tại Việt Nam trong nhiều năm. Hơn 45 năm có mặt trên thị trường, các sản phẩm của Angimex chinh phục được nhiều thị trường khó tính như Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á... và nhận được sự đón nhận của khách hàng trong nước. Đồng hành và đảm bảo an sinh cho người nông dân khu vực ĐBSCL.