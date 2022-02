Angimex (AGM) sẽ trình Đại hội cổ đông phương án trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 130%

Tổng số lượng cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) phát hành thêm sẽ là 23,66 triệu cổ phiếu, theo đó, vốn điều lệ của Angimex sau khi phát hành gấp 2,3 lần lên 418,6 tỷ đồng. Năm 2022, Angimex đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 70 tỷ đồng, tăng 21%.

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex; HoSE: AGM) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Tại kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới đây, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông sẽ trình cổ đông về thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex; sửa đổi nội dung điều lệ Angimex; miền nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT....

Tăng vốn điều lệ gấp 2,3 lần

Theo tài liệu, Hội đồng Quản trị Angimex cho biết Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng tiền, với tỷ lệ chi trả là 30% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, do tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020, thời gian chi trả cổ tức sẽ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 15/3 tới đây, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ hiện hành.

Bên cạnh đó, Angimex cũng trình Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32%/vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 68%/vốn điều lệ.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu Angimex phát hành thêm sẽ là 23,66 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của Angimex sau khi phát hành tăng gấp 2,3 lên 418,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Angimex sẽ trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex. Theo tờ trình, Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex sẽ được tăng vốn điều lệ thêm 700 tỷ đồng lên 1.050 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần). Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex có ngành nghề chính là xay sát và sản xuất bột thô.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 21%

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2021, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 3.924,8 tỷ đồng, tăng gấp đôi và lợi nhuận sau thuế đạt 44,71 tỷ đồng tăng 80,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Doanh nghiệp cho biết, trong năm 2021, doanh thu thuần Angimex tăng 1.970 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với năm trước) chủ yếu do sự tăng trưởng doanh thu từ ngành gạo với doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 90,3% do sự cải thiện đáng kể của ngành gạo, trong năm 2020 chỉ lãi 129 triệu đồng thì năm 2021 lãi 5,7 tỷ đồng.

Với kết quả thực hiện Angimex đã vượt 81% doanh thu và vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Angimex đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt đạt 8.004 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, tức tăng lần lượt 104% và tăng 21% so với năm 2021.

Tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2022, Angimex đã có những kế hoạch hành động cụ thể. Angimex phối hợp cùng CTCP Xuất nhập khẩu Louis Rice (Louis Rice), một công ty thành viên khác của Louis Holdings cũng hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo, thành lập Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex. Đây là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lương thực, vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Trong đó, Angimex góp 49% vốn điều lệ và Louis Rice góp 51% vốn điều lệ. Công ty con mới này sẽ là đơn vị giúp Louis Holdings hiện thực hóa tham vọng chiếm lĩnh thị trường gạo nội địa trong thời gian tới.

Tiếp đó, Angimex đã công bố thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (AGM Agritech). AGM Agritech thực hiện các dịch vụ cung cấp máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân và hoàn thiện chuỗi cung ứng lúa gạo phục vụ hệ sinh thái nông nghiệp của Angimex. Ngoài ra, Angimex còn góp vốn hợp tác đầu tư cùng Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm nâng cao năng lực sản xuất, canh tác, phát triển các giống lúa mới cho năng suất cao và chất lượng gạo ngon hơn.

Trên thị trường khoán, AGM đã có 4 phiên liên tiếp tăng kịch trần, đóng cửa phiên ngày 24/2 AGM đứng ở 48.650 đồng/cổ phiếu. Chỉ trong 1 tuần qua, thị giá AGM tăng tới 30,78%, xét trong 1 năm cổ phiếu Angimex tăng tới 274.23%.