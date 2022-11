Chi phí tăng vọt, Angimex (AGM) báo lỗ sâu trong quý III/2022, trữ tiền giảm mạnh

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần 710 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế gần 29 tỷ đồng tương đương giảm 844% so với cùng kì năm ngoái.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính của AGM tăng lên hơn 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên loạt chi phí cũng tăng vọt: chi phí tài chính tăng 253% lên hơn 20,4 tỷ đồng, bao gồm hơn 16 tỷ đồng chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,4% lên hơn 8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 21% lên hơn 65 tỷ đồng. Kết quả, AGM báo lỗ 28,8 tỷ đồng giảm 844% so với cùng kì năm ngoái. Doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, do doanh thu hợp nhất giảm 45% nhưng các chi phí lại tăng vọt đã làm cho lợi nhuận sau thuế lỗ gần 29 tỷ đồng. Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) báo lỗ nghiêm trọng trong quý III Lũy kế 9 tháng năm 2022, AGM ghi nhận doanh thu tăng 33% lên 3.091 tỷ đồng, lỗ sau thuế 35 tỷ đồng, giảm 297% so với cùng kỳ. Năm 2022, AGM đặt mục tiêu doanh thu 3.929 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, AGM đã thực hiện đạt 79% doanh thu tuy nhiên lại bị âm 138% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022. Tính tới hết quý III/2022, tổng tài sản của AGM giảm 7% còn 1.799 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm 13% xuống 1.134 tỷ đồng trong đó: Phải thu về cho vay ngăn hạn là 5,7 tỷ, hàng tồn kho giảm 10% xuống hơn 190 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 20% lên gần 665 tỷ đồng, còn tài sản cố định là 548 tỷ đồng. Trong kỳ, tiền và các khoản tiền tương đương tiền quý III giảm 91% còn 16,5 tỷ đồng trong đó tiền mặt là 928 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng giảm 92% xuống còn 15,6 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 291,2 tỷ đồng; Về nguồn vốn, nợ phải trả của AGM quý III giảm 7% xuống 1.277,4 tỷ đồng, trong đó: Nợ ngắn hạn đạt 706,4 tỷ đồng giảm 31%: Phải trả người bán ngắn hạn đạt gần 20 tỷ đồng giảm, vay và nợ thuê tài chính còn 650 tỷ đồng, tương đương giảm 31% (trong đó khoản vay ngân hàng BIDV-CN Bắc An Giang hơn 82 tỷ đồng và 14,754 triệu USD, ngân hàng BIDV- CN An Giang là 86,094 tỷ đồng, ngân hàng An Bình-CN TP.Hồ Chí Minh là 3,851 triệu USD, các khoản phải trả ngắn hạn khác lại tăng lên 5.620 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng 66% lên hơn 571 tỷ đồng: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng 67% tương đương 568 tỷ đồng, phải trả dài hạn khác giảm còn 668 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 8% đạt mức 522 tỷ đồng. Đóng cửa phiên ngày 04/11/2022 cổ phiếu AGM đang giao dịch ở mức 12.750 đồng/cp giảm 4,14% so với phiên trước. Hé lộ người mua 1 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của AGM 06/09/2022 10:28

Angimex (AGM) tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con khi nhận chuyển nhượng 19% vốn từ Louis Capital 24/08/2022 14:38

Angimex (AGM) báo lãi gấp 4 lần trong quý đầu năm 28/04/2022 15:29

Chân dung tân Chủ tịch Angimex (AGM) 21/04/2022 01:40