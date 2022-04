Angimex (AGM) báo lãi gấp 4 lần trong quý đầu năm

Kết thúc quý đầu năm 2022, Angimex (AGM) báo lãi sau thuế đạt 10 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex; HoSE: AGM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 1.019 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 29,2 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là trong kỳ, công ty ghi nhận hơn 20 tỷ đồng lãi từ khoản đầu tư tài chính. Trong cơ cấu chi phí, phần chi phí lãi vay chiếm 12,8 tỷ đồng chiếm 55%.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2022 của Angimex

Chi phí bán hàng tăng 2,9 lần lên 65,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh gấp 2,3 lần lên 12,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận khác của Angimex đạt 4,7 tỷ đồng, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhờ các khoản thanh lý tài sản.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Angimex đạt 10 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, đối với BCTC hợp nhất, doanh thu Ngành lương thực tăng mạnh ở tất cả các mảng như xuất khẩu, gạo nội địa và cung ứng đã làm doanh thu hợp nhất quý 1/2022 tăng 175%, lợi nhuận gộp tăng 149% so với cùng kỳ. Hiệu quả đầu tư tài chính tăng mạnh, trong đó Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2022 tăng 18 lần so với cùng kỳ, chi phí tài chính tăng gần 10 lần. Những điều trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế của AGM tăng 7 tỷ đồng tương ứng 286% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2022, Angimex đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 8.004 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn gấp đôi và tăng 22% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Như vậy, kết thúc quý I/2022, Angimex thực hiện được 12,7% kế hoạch doanh thu và 18,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Cũng liên quan đến Angimex, mới đây Công ty đã có thông cáo về việc ông Trịnh Văn Bảo sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 19/4/2022.

Ông Trịnh Văn Bảo sinh năm 1988, tại Bình Định, trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, có nhiều năm trong lĩnh vực điều hành quản lý doanh nghiệp sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

Ông Trịnh Văn Bảo, là thành viên HĐQT của AGM kể từ năm 2018, sẽ thay thế cho Chủ tịch HĐQT hiện nay là ông Đỗ Thành Nhân đã từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu AGM "tím lịm" với mức 37.000 đồng/cp.