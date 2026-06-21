Chủ tịch Fed Kevin Warsh khiến thị trường vàng chao đảo

Chủ tịch Fed Kevin Warsh được cho là đã khiến thị trường vàng chao đảo. Ảnh minh họa: Puthiyathalaimurai

Trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hôm thứ Tư, giá vàng tương lai tăng hơn 50 USD/ounce khi nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, điều mà thị trường không lường trước được là màn ra mắt đầy bất ngờ của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, Kitco viết.

Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, từ thời điểm Fed công bố quyết định chính sách đến khi ông Warsh kết thúc cuộc họp báo, giá vàng đã bốc hơi 146 USD/ounce, tương đương mức giảm 3,31%.

Đà bán tháo tiếp tục kéo dài sang ngày hôm sau khi giá vàng tương lai mất thêm 48,4 USD, tương đương 1,13%, đóng cửa ở mức 4.227,9 USD/ounce.

Fed giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn

Đúng như dự báo, FOMC đã nhất trí giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong vùng 3,5%-3,75% với tỷ lệ bỏ phiếu tuyệt đối 12-0.

Tuy nhiên, cú sốc nằm ở những tín hiệu chính sách đi kèm.

Theo bản dự báo kinh tế mới của Fed, mức lãi suất trung vị cuối năm được nâng lên 3,8%, cao hơn đáng kể so với mức 3,4% được đưa ra hồi tháng 3. Đáng chú ý, 9 trong số 18 quan chức Fed hiện dự kiến sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm.

Trong khi đó, 17/18 thành viên Fed đánh giá rủi ro lạm phát đang nghiêng theo hướng tăng cao hơn.

Những tín hiệu này khiến giới đầu tư nhận thấy Fed có xu hướng "diều hâu" hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó.

Chủ tịch Kevin Warsh xóa bỏ "tấm bản đồ" định hướng của Fed

Điều khiến thị trường phản ứng mạnh nhất không phải quyết định lãi suất mà là những thay đổi trong cách Fed truyền thông dưới thời ông Kevin Warsh.

Warsh tiết lộ ông không tham gia nộp dự báo lãi suất cá nhân vào biểu đồ "dot plot" – công cụ vốn được sử dụng nhiều năm qua để định hướng kỳ vọng của thị trường.

Không dừng lại ở đó, ông còn thông báo Fed sẽ loại bỏ hoàn toàn phần định hướng tương lai (forward guidance) khỏi các tuyên bố chính sách.

Theo Warsh, các thông cáo mới sẽ "ngắn gọn hơn, đơn giản hơn" và chỉ tập trung vào các dữ liệu thực tế thay vì đưa ra cam kết về đường đi của lãi suất.

Đối với giới đầu tư, đây là thay đổi rất lớn.

Trong nhiều năm qua, biểu đồ dot plot và các tín hiệu định hướng của Fed đóng vai trò như bản đồ giúp thị trường dự đoán chính sách tiền tệ trong tương lai. Khi những công cụ này biến mất, mức độ bất định sẽ gia tăng đáng kể.

Điều đó đồng nghĩa với việc các tài sản nhạy cảm với lãi suất như vàng có thể đối mặt với biến động mạnh hơn trong thời gian tới.

Đồng USD tăng vọt, vàng chịu áp lực

Sau cuộc họp báo của Warsh, đồng USD phản ứng ngay lập tức.

Chỉ số USD tăng 0,86% trong ngày thứ Tư và tiếp tục tăng thêm 0,45% vào thứ Năm.

Vì vàng được định giá bằng USD và không mang lại lợi suất như trái phiếu, đồng bạc xanh mạnh lên thường khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng cao, qua đó gây áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Đó chính là điều đã xảy ra trong tuần qua.

Triển vọng vàng vẫn chưa khép lại

Dù vàng vừa trải qua đợt bán tháo mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận xu hướng tăng đã kết thúc.

Ông Warsh tiếp quản Fed trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đã duy trì trên mục tiêu 2% suốt hơn 5 năm qua. Ông cũng công bố thành lập 5 nhóm công tác mới nhằm cải tổ hoạt động của Fed, tập trung vào truyền thông chính sách, bảng cân đối kế toán, nguồn dữ liệu, tác động của AI đến năng suất lao động và khuôn khổ kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng – đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng có nguy cơ tăng cao do căng thẳng Trung Đông – vai trò truyền thống của vàng như một tài sản trú ẩn và công cụ phòng ngừa lạm phát có thể nhanh chóng được khẳng định trở lại.

Hiện tại, giới đầu tư đang phải làm quen với một Fed hoàn toàn mới dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh: ít phát tín hiệu hơn, ít hứa hẹn hơn và sẵn sàng khiến thị trường bất ngờ hơn bao giờ hết.