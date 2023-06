Chủ tịch TT-Huế chỉ ra điểm chưa phù hợp trong xây dựng công trình kè thuộc dự án hơn 1.600 tỷ

Kiểm tra thực địa thi công công trình kè thuộc dự án hơn 1.600 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong phương án xây dựng kè tại một số điểm.

Vào chiều ngày 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra thực địa thi công công trình kè sông An Hòa, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế.

Theo đơn vị chủ đầu tư dự án, công trình kè sông An Hòa được triển khai với mục tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường, bao gồm xây dựng kè, nạo vét để phòng chống ngập lụt tốt hơn. Bên cạnh đó, xử lý và khắc phục các điểm bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cũng như tiến hành vệ sinh môi trường, chỉnh trang tuyến kè.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực địa thi công công trình kè sông An Hòa, thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế.

Qua việc thi công thí điểm đoạn kè từ cọc 22 đến 24 và cọc 55 đến S14 đã cho thấy nhiều khó khăn trong việc thi công công trình. Đó là tình trạng đất đắp trong nước không đảm bảo độ chặt, ổn định lâu dài; mặt cắt ngang thiết kế chân kè chôn sâu dẫn đến đào móng sâu gây ảnh hưởng đến nhà dân hai bên bờ sông nên rất khó thi công. Mặt khác, do không giải phóng mặt bằng để bố trí mặt bằng xây dựng nên dẫn đến việc thi công công trình gặp nhiều khó khăn...

Từ các nguyên nhân nêu trên, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết việc điều chỉnh nội dung quy mô đầu tư và phương án xây dựng công trình kè sông An Hòa là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Qua kiểm tra đi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã chỉ ra những điềm chưa phù hợp trong phương án xây dựng kè tại một số điểm. Theo ông Nguyễn Văn Phương, việc thi công kè sẽ làm thu hẹp lòng sông An Hòa và ảnh hướng đến dòng chảy cũng như không gian chung của khu vực.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Phương giao đơn vị chủ đầu tư dự án tiến hành điều chỉnh phương án xây dựng kè sông An Hòa phù hợp với từng vị trí cụ thể với phương châm làm vị trí nào chắc vị trí đó, ưu tiên các điểm bị sạt lở và có dấu hiệu sạt lở. Việc xây dựng kè phải tuân thủ nguyên tắc không được lấn lòng sông...

Hàng loạt gói thầu dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế chậm tiến độ nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị liên quan nêu cao vai trò giám sát trong quá trình triển khai thi công công trình, thi công đến đâu đảm bảo chất lượng, hoàn thiện công trình đến đó.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 392/2016. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.617 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài hơn 1.353 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương hơn 263 tỷ đồng.

Từ khi trển khai đến nay, hàng loạt gói thầu của dự thực hiện chậm tiến độ nghiêm trọng. Trong số 10 gói thầu xây lắp của dự án, có đến 8 gói thầu thực hiện ì ạch, trong đó có gói thầu nhiều tháng liền "án binh bất động".

Công trình nạo vét và kè sông An Hòa, chỉnh trang và kè dọc hai bờ sông An Cựu, kè sông Như Ý thuộc gói thầu số 23, do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 568 thực hiện. Gói thầu này có giá trị hợp đồng 94,28 tỷ đồng, khởi công từ 12/9/2021. Tiến độ thi công gói thầu này đã chậm hàng trăm ngày...