Chứng khoán hôm qua 6/11 ghi nhận VN-Index diễn biến vừa giằng co vừa giảm. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.642,64 điểm, giảm hơn 12 điểm so với phiên trước.

Có 14/18 ngành giảm điểm, trong đó cổ phiếu dịch vụ tài chính, du lịch & giải trí, dầu khí, … giảm mạnh nhất. Ngành y tế, xây dựng & vật liệu, … ghi nhận tăng nhẹ. Khối ngoại bán ròng trên toàn thị trường với quy mô hơn 1.200 tỷ đồng.

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (7/11), công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng phiên giảm hôm qua 6/11 không quá bất ngờ khi tâm lý của giới đầu tư vẫn khá thận trọng, dù VN-Index đã có 2 phiên tăng điểm trước đó.

Dự báo thị trường chứng khoán hôm nay mới nhất (7/11). Ảnh AI minh hoạ.

"Chỉ số vẫn đang trong kênh điều chỉnh test lại mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.630-1.640 điểm, nên thanh khoản thấp trong các phiên điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ không phải tín hiệu đáng lo ngại. Chúng tôi tiếp tục ưu tiên vị thế mở mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ khi VN-Index test lại mốc hỗ trợ trên và tăng dần tỷ trọng khi vị thế thăm dò đã có lợi nhuận", CSI khuyến nghị.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, thị trường có thể sẽ hồi phục và đi ngang quanh mức hiện tại. Tình trạng phân hóa cũng có thể sẽ tiếp tục diễn ra, vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số trong ngắn hạn là 1.600 – 1.620 điểm. Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn ở nhóm ngân hàng có chiều hướng giảm dần cho thấy VN-Index vẫn có thể giữ được vùng hỗ trợ 1.600 – 1.620 điểm trong ngắn hạn.

"Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục và hạn chế bán ra trong giai đoạn này", YSVN nêu quan điểm.

Trong khi công ty chứng khoán SHS đánh giá rừng chỉ số VN-Index đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.640 điểm. Nếu thanh khoản duy trì ở ngưỡng thấp này và chỉ số chưa vượt lại 1.680 điểm, khả năng thị trường còn giằng co và tích lũy lại.

Theo Chứng khoán SHS, nhà đầu tư có thể cân nhắc giữ tỷ trọng danh mục vừa phải, ưu tiên mã cơ bản tốt, có câu chuyện quý IV và đầu 2026, tránh mua đuổi giá tại các vùng kháng cự và quản trị rủi ro kỷ luật theo mốc hỗ trợ vừa nêu.

Ở góc nhìn của mình, công ty chứng khoán Asean nhận định nên ưu tiên cổ phiếu đang điều chỉnh trong xu hướng tăng: "Tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư xuất hiện trong ngắn hạn. VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc, biến động khi áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn duy trì".

Chứng khoán hôm nay mới nhất (6/11): VN-Index có thể tiếp đà hồi phục, nhà đầu tư chưa nên vội mua mới

Theo Chứng khoán Asean, nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giữ giá tốt trong nhịp biến động hiện hữu của thị trường, đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể giải ngân từng phần, ưu tiên cổ phiếu đang điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc cổ phiếu ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá bán.

Về phía các công ty chứng khoán thuộc ngành ngân hàng, công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu cổ phiếu đang nắm giữ chạm các vùng cắt lỗ/chốt lời.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: Dầu khí và Đầu tư công.

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, xét trên khía cạnh kỹ thuật, phần lớn các chỉ báo vẫn duy trì tín hiệu hồi phục ngắn hạn, cho thấy xu hướng giảm chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Do đó, VN-Index vẫn được kỳ vọng sẽ sớm tiếp tục đà hồi phục, hướng đến vùng mục tiêu 1.700 điểm trong các phiên tới.