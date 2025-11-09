Chứng khoán hôm nay mới nhất 9/11: Dòng tiền đang rời sàn, cổ phiếu có nền tảng vững sẽ trở lại đường đua

Dữ liệu tuần qua 3-7/11 cho thấy, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE giảm còn hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên, tương đương mức sụt giảm gần 20% so với tuần trước.

Trước đó, thanh khoản thị trường chứng khoán duy trì ở mức cao hơn, với giá trị giao dịch bình quân tháng 10 đạt khoảng 31.000 tỷ đồng/phiên, tháng 9 đạt 34.000 tỷ đồng/phiên và đặc biệt trong tháng 8 từng vượt 49.500 tỷ đồng/phiên.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thanh khoản thị trường suy giảm do tổng hợp nhiều yếu tố. Cuối năm, doanh nghiệp và nhà đầu tư rút tiền phục vụ nhu cầu tài chính, làm dòng tiền đầu tư giảm.

Chỉ trong ba tháng, thanh khoản thị trường chứng khoán đã giảm gần 50%

Lãi suất huy động tăng cũng tác động rõ rệt. Tháng 10, sáu ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, trong đó LPB cao nhất 6,1%/năm. Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của khối tư nhân đạt 5%, tăng 0,15 điểm so với đầu năm.

Theo MBS, ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng mùa cuối năm, khi dư nợ toàn hệ thống đã tăng khoảng 15% so với cuối 2024, dự kiến chạm 19–20% vào cuối năm.

Lãi suất tăng khiến một phần dòng tiền rời chứng khoán sang ngân hàng, nhưng tác động vẫn hạn chế. Nguyên nhân chính khiến thanh khoản giảm là VN-Index điều chỉnh mạnh, tâm lý thận trọng và dòng tiền tạm thời bị hút vào các thương vụ IPO lớn.

Theo ông Huỳnh Anh Huy - CFA, Giám đốc phân tích ngành của Chứng khoán Kafi, nếu nói VN-Index đã về vùng hấp dẫn thì chưa thực sự đúng, nhưng giữa làn sóng điều chỉnh hiện tại vẫn tồn tại nhiều cơ hội tốt ở những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định và định giá hợp lý.

"Nếu loại bỏ 13 cổ phiếu đã tăng nóng, P/E dự phóng 12 tháng chỉ còn khoảng 10,5 lần, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng 16%. Nhiều cổ phiếu chưa phản ánh hết tiềm năng, đây chính là cơ hội đầu tư cho năm 2026", bà Nguyễn Hoài Thu - CFA, Phó tổng giám đốc VinaCapital nhận định.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, dù thị trường gần đây đã có những đợt điều chỉnh và giảm tương đối sâu, nhưng xu hướng đi lên vẫn được kỳ vọng. Nhìn lại lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới, tháng 11 và tháng 12 hầu hết đều là các tháng tăng điểm, với xác suất xảy ra khá cao.

Xu hướng tăng được củng cố khi định giá hiện nay của thị trường vẫn còn dư địa để tăng. Đặc biệt, kết quả tăng trưởng lợi nhuận quý 3 vừa rồi của các doanh nghiệp cho thấy định giá thị trường hiện tại vẫn còn đang ở mức hấp dẫn.

Thêm vào đó, môi trường vĩ mô trong và ngoài nước hiện tương đối ổn định. Các rủi ro thuộc nhóm biến số lớn từ đầu năm, đặc biệt là rủi ro về địa chính trị và thương mại, đã giảm tương đối đáng kể. Ông Minh nhận định: thị trường đã "đi qua mảng màu xám".

Ông Trần Xuân Bách - Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt (BVS) - nhận định: Thị trường đã có những phản ứng hồi phục rất tích cực sau 3 lần kiểm định vùng hỗ trợ quanh mốc 1,600 điểm. Do đó, khả năng cao thị trường sẽ hình thành vùng dao động sideway trong tháng 11 và có thể kéo dài sang cả nửa đầu tháng 12.

“Giai đoạn điều chỉnh tích lũy ngắn hạn này là cần thiết để chỉ số VN-Index tích lũy xung lực và tạo thêm thời gian cho các nhóm cổ phiếu thiết lập mặt bằng giá mới sau giai đoạn tăng mạnh trước đó”, ông Bách nói thêm.