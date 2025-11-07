Hơn 2 triệu "tân binh" gia nhập thị trường chứng khoán trong 10 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 10, thị trường ghi nhận thêm gần 310.500 tài khoản cá nhân trong nước – mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm qua, tiệm cận đỉnh lịch sử hồi tháng 7-8/2024.

Tổng số tài khoản cá nhân trong nước đạt 11,29 triệu, tương đương khoảng 10% dân số Việt Nam.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp ghi nhận tăng trưởng, với tốc độ tăng hơn 7% so với tháng 9, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tích cực dù thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc. Nhóm tổ chức trong nước cũng tăng thêm 155 tài khoản, gấp rưỡi so với tháng trước.

Ảnh minh họa.

Tính chung 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới khoảng 2,05 triệu tài khoản, tương đương trung bình 205.000 tài khoản mỗi tháng.

Ở khối ngoại, số lượng tài khoản tăng thêm 297 đơn vị, nâng tổng số lên 49.619 tài khoản vào cuối tháng 10. Tổng cộng, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có hơn 11,36 triệu tài khoản.

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), kết thúc phiên 31/10, VN-Index đạt 1.639,65 điểm, VNAllshare đạt 1.784,26 điểm và VN30-Index đạt 1.885,36 điểm. Trong tháng, VN30 là chỉ số duy nhất tăng điểm (+1,19%), trong khi VN-Index và VNAllshare lần lượt giảm 1,33% và 1,13% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 1,06 tỷ cổ phiếu/ngày và giá trị hơn 33.549 tỷ đồng/ngày. Dù vậy, so với tháng 9, khối lượng giao dịch giảm 8,52% và giá trị giảm 1,35%.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng hơn 189.000 tỷ đồng trong tháng 10, chiếm 12,26% tổng giá trị toàn thị trường, song vẫn bán ròng hơn 22.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn thị trường chứng khoán quý III/2025

Dữ liệu của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong quý 3/2025 ghi nhận khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm với tổng giá trị 89.639 tỷ đồng, tập trung vào nhóm bất động sản (VIC: +13.118 tỷ; VHM: +5.576 tỷ), ngân hàng và dịch vụ tài chính (SSI: +7.511 tỷ; MBB: 5.221 tỷ), có thể đến từ sự thận trọng trước rủi ro tỷ giá.

Điểm tích cực là quy mô bán ròng lớn nhưng được hấp thụ đáng kể bởi dòng tiền nội, hạn chế tác động tiêu cực khi nền tảng vĩ mô hỗ trợ tâm lý thị trường với tăng trưởng GDP quý 3 của Việt Nam đạt khoảng 8,0% nhờ sản xuất và du lịch hồi phục mạnh, củng cố triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý 4/2025. Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước nỗ lực giữ nhịp tỷ giá.

Nguồn: VDSC.

Một vài điểm nhấn thị trường quý 3 có thể kể đến như kỳ họp tháng 10/2025 của Quốc hội dự kiến 40 ngày làm việc để xem xét, thảo luận và quyết định 53 dự án luật/nghị quyết nhằm tháo gỡ các nút thắt thể chế và tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho giai đoạn tăng tốc 2026–2030.

Trọng tâm là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, năng lượng cùng các giải pháp lành mạnh hóa thị trường TPDN và bất động sản; quyết định Kế hoạch phát triển KTXH 2026, dự toán và phương án phân bổ NSNN, kế hoạch đầu tư công 2026, kế hoạch tài chính 5 năm và đầu tư công trung hạn 2026–2030.

Trong ngắn hạn, nguồn cung ngoại tệ dự kiến 4,4 tỷ USD (bán kỳ hạn) trong tương lai mà NHNN sẵn sàng đưa ra thị trường đang đóng vai trò điểm neo cho tỷ giá trên thị trường chính thức, qua đó bình ổn kỳ vọng; song song, NHNN tiếp tục điều hành thận trọng trên thị trường mở để giữ nhịp hệ thống.

Trên thị trường vốn, VDSC cho rằng, FTSE Russell đã nâng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi (rà soát giữa kỳ tháng 3/2026, hiệu lực dự kiến 9/2026) sau khi Việt Nam xóa bỏ yêu cầu đặt cọc trước với nhà đầu tư nước ngoài, bổ sung cơ chế xử lý giao dịch và cải thiện hạ tầng thanh toán bù trừ. Việc nâng hạng tiền đề cho dòng vốn ngoại sắp tới, đồng thời là tín hiệu tích cực cho mục tiêu MSCI trong các năm tới.

Trên thị trường quốc tế, Fed đã hạ 25 điểm cơ bản ở cả tháng 9 và tháng 10, đưa biên độ về 3,75%–4,00% và đồng thời kết thúc thu hẹp bảng cân đối (QT) từ 01/12. Thông điệp của Chủ tịch Powell cho thấy việc giảm lãi suất lần hai nhằm giảm rủi ro suy yếu thị trường lao động, nhưng không đảm bảo sẽ cắt tiếp trong tháng 12. Xác suất thị trường cắt giảm trong tháng 12 đã hạ rõ rệt sau họp báo, lùi về khoảng 67%, cho thấy sự thận trọng khi dữ liệu hạn chế. Các NHTW lớn còn lại nhìn chung giữ lãi suất ổn định và chờ dữ liệu kinh tế sắp tới khi các số liệu vừa qua cho thấy có dấu hiệu khả quan.

Về thương mại, Mỹ–Trung đạt thỏa thuận đình chiến 1 năm khi giảm thuế và tạm nới lỏng kiểm soát đất hiếm, đổi lại cam kết của Trung Quốc về fentanyl và mua trở lại nông sản của Mỹ. Mặc dù thỏa thuận hiện tại chưa nhắc đến các điểm nghẽn cấu trúc như chip bán dẫn, Đài Loan và kiểm soát công nghệ nhưng đủ để hạ nhiệt rủi ro thuế quan ngắn hạn. Thuế quan đối với các quốc gia khác, các thỏa thuận giúp giảm rào cản thuế quan được điều chỉnh có chọn lọc theo ngành và lợi ích an ninh kinh tế. Riêng Việt Nam, hai bên đã công bố Tuyên bố chung về Khung Hiệp định Thương mại Đối ứng, Công bằng và Cân bằng. Khung thỏa thuận này đặt nền cho lộ trình giảm rào cản, hài hoà tiêu chuẩn, mở rộng tiếp cận thị trường, qua đó hỗ trợ thu hút FDI.