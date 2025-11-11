Chứng khoán hôm nay mới nhất 11/11: Tiếp tục điều chỉnh, VN-Index bước vào giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro?

VN-Index tiếp tục giảm gần 19 điểm trong phiên vừa qua, đóng cửa tại 1.580,54 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó cổ phiếu công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm, theo sau là hàng & dịch vụ công nghiệp.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 4 liên tục với tổng giá trị 313 tỷ đồng trên toàn thị trường. Song, họ tập trung giải ngân hơn 400 tỷ đồng một cổ phiếu công nghệ.

Dự báo về thị trường chứng khoán hôm nay 10/11 - phiên mở đầu tuần mới. Ảnh minh họa.

Sau phiên kém sắc ngày hôm qua, Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, thị trường liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ, mới nhất là vùng 1.600 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể giảm về vùng 1.520 trong những phiên tới.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nêu quan điểm, VN-Index tiếp tục giảm điểm sau khi đánh mất vùng hỗ trợ mạnh 1.600 điểm, cho thấy tín hiệu suy yếu rõ rệt về mặt kỹ thuật. Mốc 1.600 hiện đã đảo chiều trở thành vùng kháng cự quan trọng, đồng thời mở ra giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho chỉ số.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.520 điểm – tương ứng với tỷ lệ thoái lui Fibonacci 0,382. Nhà đầu tư nên cân nhắc hạ tỷ trọng khi chỉ số có nhịp hồi kiểm định lại vùng 1.600 điểm, hoặc duy trì tỷ trọng vừa phải do dư địa giảm sâu có thể đã thu hẹp.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, chỉ số VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm gần 20 điểm khi áp lực bán chưa hạ nhiệt trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung điều chỉnh xuống dưới dải mây xanh Ichimoku, đồng thời đường -DI và ADX đồng thuận trên mốc 25 cho thấy xu hướng giảm điểm còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Chỉ báo CMF tiếp tục đi sâu ở dưới mốc 0 thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền, do đó, diễn biến điều chỉnh, rung lắc sẽ là vận động chính trong phiên tiếp theo với vùng hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1.550 điểm, tương đương mốc 0,786 của thang đo Fibonacci thoái lui.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên dưới của dải Bollinger band và hướng xuống, cùng với việc các chỉ báo MACD và RSI chưa có tín hiệu hình thành đáy cho thấy sự suy yếu của VN-Index, theo đó ủng hộ cho nhận định điều chỉnh tiếp diễn trên thị trường trong ngắn hạn.

Theo VDSC, thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy mặc dù nguồn cung chưa gây áp lực lớn lên thị trường nhưng dòng tiền hỗ trợ vẫn còn khá kém.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 10/11: VN-Index có thể "rung lắc" phiên đầu tuần, nhà đầu tư quan sát thay vì “đuổi giá”

Mặt khác, sau khi đánh mất vùng hỗ trợ 1.620 - 1.640 điểm, thị trường tiếp tục đánh mất vùng hỗ trợ 1.600 điểm, vùng MA(20) tuần, và 1.590 điểm, vùng MA(100). Tín hiệu này thể hiện rủi ro thị trường tiếp tục nới rộng diễn biến điều chỉnh đang tiềm ẩn.

VDSC cảnh báo, thị trường có thể sẽ có động thái kiểm tra lại vùng 1.590 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo, nếu hoạt động hỗ trợ của dòng tiền vẫn còn kém thì khả năng giảm điểm của thị trường sẽ tiếp diễn.

Theo đó, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư cần đề phòng rủi ro và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường. Bên cạnh đó, chà đầu tư có thể cân nhắc những dao động hồi phục trong thời gian tới để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Cuối cùng, theo chuyên gia, ở chiều mua, nếu tỷ trọng danh mục đang ở mức hợp lý thì Nhà đầu tư có thể cân nhắc chờ mua thăm dò tại một số cổ phiếu đã lùi nhanh về vùng hỗ trợ mạnh sau xu hướng tăng trước đó.