Trong báo cáo chiến lược hàng tháng mới đây, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng dòng tiền mang tính chất đầu cơ trên thị trường chứng khoán đang suy giảm.

Từ cuối tháng 10 tới nay, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE thường xuyên dưới 30.000 tỷ đồng, thấp hơn hẳn so với những tháng thị trường sôi động trước đó.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 16/11: Choáng với 384.200 tỷ đồng tổng dư nợ margin. Ảnh AI minh hoạ

Thanh khoản trên HNX cũng giảm tháng thứ 2 liên tiếp với giá trị trung bình gần 2.500 tỷ đồng mỗi phiên, sụt 7,85%. Trong khi trên UPCoM, giá trị giao dịch trung bình giảm mạnh hơn 12,2% về khoảng 700 tỷ đồng mỗi phiên. Các số liệu trên phản ánh dòng tiền đầu cơ tiếp tục suy giảm.

Ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính là 3 nhóm ngành có giá trị giao dịch bình quân cao nhất thị trường nhưng thanh khoản cũng giảm.

Nhóm dịch vụ tài chính được mua bán khoảng 6.256 tỷ đồng mỗi phiên, giảm tháng thứ 2 liên tiếp và thấp hơn nhóm bất động sản (khoảng 7.689 tỷ đồng mỗi phiên). Theo SHS, đây là biểu hiện của tính chất đầu cơ và kỳ vọng tiếp tục giảm trên thị trường.

"Xu hướng chung sẽ là bán, giảm tỷ trọng các cổ phiếu, nhóm ngành đã tăng nóng, vượt xa các mức định giá cơ bản và có tính chất đầu cơ cao, để cơ cấu sang các mã chất lượng tốt, ở mức giá hấp dẫn và kết quả kinh doanh cải thiện tốt", nhóm phân tích SHS nêu.

Trong khi SGI Capital - Công ty quản lý quỹ mở The Ballad Fund, cũng cho rằng bối cảnh hiện tại đang ủng hộ cho đầu tư giá trị dài hạn.

Thời gian trước, số tài khoản mở mới, thanh khoản và lượng margin tăng kỷ lục là kết quả của môi trường lãi suất thấp kéo dài, cũng như niềm tin, kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế. Đến cuối quý III, tổng dư nợ margin trên thị trường đạt kỷ lục khoảng 384.200 tỷ đồng.

Theo SGI Capital, không ít cá nhân và cả doanh nghiệp đã sử dụng những nguồn tiền vay và tiền ngắn hạn khác nhau để mua cổ phiếu cũng như các tài sản khác trong thời gian qua và buộc phải bán khi thị trường có những pha rung lắc mạnh.

Gần đây, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng trở lại, bắt đầu gây ảnh hưởng lên cả dòng tiền và tâm lý của khối nội khiến cầu mua giảm sút. Điều này cũng gây sức ép mạnh lên nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Trong báo cáo tổng kết tuần trước, Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng thị trường hiện tại ngoài áp lực tiêu cực, còn ẩn chứa cơ hội hấp dẫn cho những người có chiến lược đầu tư dài hạn.